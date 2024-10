Se presenta On City

CABA. En el día de la fecha se presentó en sociedad On City, un Marketplace con una revolucionaria impronta para el mundo del Retail. Con base en oncity.com, la marca contará con la más avanzada tecnología, donde los consumidores podrán encontrar de la forma más dinámica y sencilla todas las propuestas en el mundo de la tecnología, y los mejores productos para el hogar, en un revolucionario formato.

Para satisfacer la demanda que imponen las nuevas tendencias y hábitos de consumo, On City contará con el apoyo de más de 200 sucursales en todo el país. Con una visión y una propuesta integradora entre el mundo digital y el físico, sus usuarios podrán diseñar y disfrutar de la mejor experiencia de compra. On City nace como una respuesta a la permanente evolución de los gustos y hábitos de los consumidores a la hora de evaluar y ejecutar opciones de compra, con una exigencia cada vez mayor respecto a la funcionalidad y calidad de las plataformas o espacios de compras, en un mundo digital al que cada vez se le exige más y mejores prestaciones. Más productos, más servicios y financiación propia a través de On City Crédito, la marca se presenta como una excelente opción para todos los consumidores del país.

Pero lo disruptivo estará dado también por su personalidad ya que su forma de relacionarse con los consumidores será de manera directa, sin vueltas y con el humor como eje principal en su comunicación con el usuario. A modo de celebración, la marca se presenta al público con promociones especiales y opciones de financiación únicas a través de su sitio y en sus más de 200 sucursales a lo largo de todo el país.

Podrán acceder a toda esta información en www.oncity.com o en todas las redes sociales de la marca.

21-10-2024