Este fin de semana se hará la primera edición de la "Copa Jesús María" de voley

El Club Alianza de Jesús María será escenario de un nuevo certamen deportivo: el torneo de voley "Copa Ciudad Jesús María".

El encuentro se desarrollará este sábado 21 y domingo 22 de septiembre, desde las 10 horas, con categorías Sub16 (masculino y femenino) y Primera de varones.

Durante la primera jornada, los equipos competirán en modalidad todos contra todos.

Participan el anfitrión, Club Agraria de Colonia Caroya, Juniors y Banco Nación de Córdoba y Centro Cosmopolita y Unión Progresistas (CCUP) de Roldán, Rosario.

El segundo día, se jugarán las finales por categorías, y se premiarán a los campeones y planteles participantes.

Fixture "Copa Ciudad Jesús María"

Sábado 21

Fixture Masculino

10hs | Alianza JM Vs Agraria (Sub16)

11hs | Banco Nacion vs Juniors (Sub16)

12hs | Alianza JM Vs Juniors "B" (Primera)

13hs | CCUP Vs Juniors "A" (Primera)

14hs | Alianza JM Vs Juniors (Sub16)

15hs | Banco Nacion Vs Agraria (Sub16)

16hs | Alianza JM Vs Banco Nacion (Primera)

17hs | CCUP Vs Juniors "B" (Primera)

18hs | Alianza JM Vs Banco Nacion (Sub16)

19hs | Agraria Vs Juniors (Sub16)

20hs | Alianza JM vs CCUP (Primera)

Fixture Femenino

10hs | Alianza JM Vs Agraria

11hs | Banco Nacion "A" Vs Banco Nacion "B"

13hs | Alianza JM Vs Banco Nacion "A"

14hs | Agraria Vs Banco Nacion "B"

16hs | Agraria Vs Banco Nacion "A"

17hs | Alianza JM Vs Banco Nacion "A"

19hs | Juniors "A" vs Banco Nacion (Primera)

20hs | Amistoso Primera Alianza JM Vs Banco Nación

Domingo 22|09

Fixture Masculino

10hs | Juniors "A" vs Juniors "B" (Primera)

11hs | Banco Nacion Vs CCUP (Primera)

12hs | Alianza JM Vs Juniors "A" (Primera)

14hs | Banco Nacion Vs Juniors "B" (Primera)

15hs | Semi Masculino 1 Vs 4 (Primera)

16hs | Semi Masculino 2 Vs 3 (Primera)

17hs | Final Sub16 Masculino

18Hs | Final Primera Masculino

Fixture Femenino y masculino

12hs | Semi Masculino 2 Vs 3 (sub16)

13hs | Semi Masculino 1 Vs 4 (Sub16)

14hs | Semi Femenino 1 Vs 4 (sub16)

15hs | Semi Femenino 2 Vs 3 (sub16)

16hs | 3er Puesto Sub 16 Masculino

17hs | 3er Puesto Sub16 Femenino

18Hs | Final Sub16 Femenino