Polémica en el IPEM 272 por una clase de Educación Sexual

Jesús María. En un Cuarto Año del IPEM 272 Domingo F. Sarmiento, los adolescentes –en su mayoría de16 años de edad- les confiaron a dos docentes que querían recibir información sobre distintos temas, entre los que estaban: métodos anticonceptivos, vínculos saludables, consentimiento, respeto por la privacidad.

Ya que el colegio había firmado, a principio de este año, un convenio de colaboración con la Municipalidad por el cual ésta puso a disposición el equipo del Area de Salud Sexual y Reproductiva, las autoridades educativas le pidieron asesoramiento.

El equipo municipal está integrado por una ginecóloga, una médica especialista en Educación Sexual, agentes sanitarios, una trabajadora social y una psicopedagoga.

Las profesionales tuvieron reuniones previas con los directivos para planificar la actividad y acordaron tener un primer encuentro con los alumnos para escuchar sus demandas y llegar a ciertos acuerdos a fin de evitarles incomodidades al preguntar y garantizar que hicieran sus consultas en un marco de privacidad.

En una segunda charla, una médica y la psicopedagoga llevaron algunos elementos para hablar sobre métodos anticonceptivos, entre los que había un biomodelo de pene, elemento diseñado para enseñar cómo se coloca un preservativo.

El origen de la polémica.

La directora del colegio, Silvia Rigo, habló este viernes con Radio Universidad, de Córdoba, y explicó que “uno de los chicos, con la picardía que sabemos que tienen los adolescentes, pero también puede haber sido una inquietud, le preguntó si (el preservativo) se puede poner con la boca; la doctora le dice que sí se puede, y le piden que les enseñe; la doctora les aclaró que ‘no es lo conveniente poner el preservativo con la boca, lo más conveniente es ponerlo con la mano, pero estoy en mi deber de enseñarles porque también se dan por estas prácticas muchas enfermedades de transmisión sexual’”.

Rigo aclaró que, en efecto, hay preocupación en la zona por el aumento de casos de enfermedades por transmisión sexual.

Una estudiante filmó ese momento de la clase, que quedó descontextualizado.

El video se viralizó a través de las redes sociales y un familiar de la alumna llegó a hablar de corrupción de menores en un posteo.

“Estamos dolidos por que no se haya, primero, apelado a la escuela a manifestar que estaban en desacuerdo con esto y, lamentablemente, no pude hablar con la mamá porque no lo hizo en un tono adecuado, me quería filmar; yo no quiero entrar en internas y me debo un espacio con esa mamá; lo estamos trabajando”, añadió la directora del colegio.

“Yo no sé si la sociedad dimensiona todas estas cuestiones que nos van atravesando”, reflexionó la docente, que tiene 36 años de servicio y 17 en funciones directivas.

No debía filmar.

La filmación de la alumna fue una transgresión al Acuerdo de Convivencia del establecimiento educativo, donde está claro que se permite llevar teléfono celular, pero no se pueden filmar ni tomar imágenes sin autorización de los docentes ni usarlo con fines distintos de los pedagógicos.

Esto se decidió porque los alumnos empezaron a fotografiarse y algunas imágenes se usaban para bullyng y se subían a las redes sociales.

Silvia Rigo prefirió no hablar de sanciones al momento de explicar la medida tomada con la alumna y sostuvo: “Para nosotros es importante que ellos puedan ver el error que cometen. Más que sanción, tiene que ser un aprendizaje. Yo no voy a lo punitorio, sino a esto de que sea reparador y ellos puedan aprender de lo hecho”.

El alumnado está dolido porque ve que el tema afecta negativamente al colegio.

La supervisora del Nivel estuvo este viernes, se interiorizó de la cuestión y pidió que continúen trabajando en la Educación Sexual Integral (ESI).

“Habrá que contemplar que, para algunas familias, hay cuestiones que quizá no están incorporadas; todo esto habrá que revisar”, aclaró Rigo.

Quizá, lo más elocuente fue la respuesta que le dio un grupo de alumnos cuando les preguntó sobre el tema: “Dire, nosotros sabemos esto y mucho más”.

Rigo analizó el hecho puntual con amplitud: “A mí me cuesta por mis estructuras, pero es distinto cuando lo hablamos con ellos. Por eso entiendo que a algunas familias les puede molestar y lo respeto y lo entiendo, a eso creo que lo vamos a revisar”.

16-08-2024