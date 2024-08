Jesús María. El Torneo Provincial de Ajedrez por Equipos 2024 tendrá como sede esta ciudad.

Organizado por el Circulo de Ajedrez de Jesús María y el Norte Cordobés, se jugará el sábado y domingo venideros en el Salón 16 de Mayo del anfiteatro José Hernández y consagrará al Campeón Absoluto de Ajedrez 2024 por Equipos Unificado de la provincia de Córdoba.

El acto inaugural será el sábado a las 11:15 y 15 minutos después comenzará la competencia, que se prolongará hasta el domingo. La última ronda será a partir de las 15.

Se jugará con Sistema Suizo a seis rondas, con juegos de 30 minutos más 15 segundos de incremento desde la jugada 1.

Los equipos estarán integrados por cuatro ajedrecistas titulares y hasta un suplente (opcional).

Cada equipo podrá, como máximo, incorporar un jugador de otro Club o Federación, de cualquier Ranking.

Se utilizará el Reglamento Olímpico: La clasificación final será por puntos match (2 puntos match ganado, 1 punto por match empatado y 0 por perdido).

En cuanto a los desempates, serán:

1°. Puntos partidas.

2°. Resultado particular (o particulares) cuando sea posible aplicarlos

3°. Sonneborn-Berger

4°. Buchholz Total FIDE.

La pre inscripción es a través de https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4JBTejU4W3urf18NfqxQKUbCgx

DESLg76-KACF8pdarTtCQ/viewform?usp=pp_url

La inscripción por jugador cuesta 7500 pesos hasta el sábado 17 -no incluye alojamiento ni comidas- y 10 mil pesos después de esa fecha.

Premios:

- Copa al equipo Campeón y presentes para sus integrantes.

- Copa al equipo Sub Campeón y presentes para sus integrantes.

- Copa al equipo Mejor Sub 1600 o No Rankeados (Todos los integrantes del equipo tienen que tener menos de 1600 de Ranking Internacional o no poseer ranking) y presentes para sus integrantes.

Cronograma

- Sábado 17

9:00: Recepción y Alojamiento de las delegaciones

11:00: Cierre de inscripciones.

11:15: Acto Inaugural

11:30: Primera Ronda

15:00: Segunda Ronda

18:00: Tercera ronda

- Domingo 18

9:00: Cuarta Ronda

11:00: Quinta Ronda

15:00: Última Ronda

Acto de Clausura y Entrega de Premios al finalizar la última ronda.

15-08-2024