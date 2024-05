Paola Nanini priorizó el pavimento de calles y la erradicación del basural

ElDESPERTADORdiario entrevistó a la Intendente de Colonia Caroya, Paola Nanini, y en sus declaraciones anticipó su planificación para lo que resta del año y la gestión con dos temas prioritarios: obras viales y tratamiento de residuos.

“Llevamos siete meses con un cambio d equipo. Si bien pertenecemos al mismo espacio, hay cambios. Nos tocó un verano inesperado con lluvias que hacía 10 años que no pasaban, entonces debimos cambiar prioridades y apuntar fuertemente a los servicios públicos para remontar una ciudad con 70 por ciento de calles de tierra”, mencionó.

Al respeto, agregó: “La pasé muy mal, queríamos prestar los mejores servicios y no lo lográbamos. Fue frustrante porque además se sumó el conflicto sindical. Ahora estamos más asentados, con casi todas las calles con mantenimiento hecho y con un año en el que vamos a trabajar para repararlas con trabajos de fondo”.

¿Cómo se va a solucionar el tránsito pesado en la zona urbana?

Paola Nanini: - Nos pasa que la zona rural Norte, donde están las ladrilleras y el aserradero, no tiene salida a la ruta, salvo pasando por el centro. Tenemos una zona industrial muy importante y los camiones con pallets de ladrillos salen por calle 34 y por 30 que no están adecuadas para tránsito pesado. Por eso estamos acondicionando la calle 96 para que cruce la Avenida a la altura de calle 68 (donde colocarían un semáforo). La producción rural ya usa la calle 68 Sur. Se va a invitar a todos a que transiten por ese camino alternativo, pero quienes residen en zona urbana tienen derecho a tener el vehículo cerca de su casa siempre y cuando no genere molestias al resto.

¿Se definió que calle se va a pavimentar con los 300 millones de pesos que dejó el Gobernador?

Paola Nanini: - Va a ser para la calle 10 Norte, que se ha convertido en una vía rápida para ir a Jesús María por calle Lavalleja. Pero no es solo asfalto. Hay que trabajar sobre el trazado del canal de riego, hacer cordón cuneta y el pavimento, al menos hasta calle 40. En lo posible, si los recursos nos alcanzan, poder completar la curva que conecte a Lavalleja.

¿Los frentistas pagan la obra de pavimento? El Gobierno también asfaltó la calle 46… ¿esos recursos permiten seguir con más cuadras pero licitadas por el municipio?

Paola Nanini: - La idea es que con el pago de los frentistas recaudemos dinero para seguir haciendo obras. Ahora ya llevamos nueve cuadras de cordón cuneta y estamos adoquinando dos. El m2 de cordón cuneta está en 25 mil pesos. Es muy costoso.

¿Funciona la hormigonera?

Paola Nanini: - Está funcionando. Me tocó asumir con obras ya presupuestadas y licitadas y se convocó a las empresas para que cumplieran. No se hicieron con hormigonera no porque no funcionara, sino porque ya estaban licitadas de otra manera.

¿Cambiaron las prioridades con respecto a lo que plantearon en la plataforma electoral?

Paola Nanini: - Cuando hicimos la plataforma hicimos un listado de obras que se fueron cambiando. Entendimos que hay cosas que se puedan hacer solas con una intervención menor del Estado. Nuestra idea era hacer este año solo cordón cuneta para que en el 2025 se empiece a adoquinar, pero la realidad nos mostró que las calles necesitan urgente el asfalto.

¿Cómo está la relación con el Sindicato?

Paola Nanini: - Los primeros meses fueron muy difíciles. Nosotros estamos controlando más y el trabajador se siente atacado por los controles, sobre todo por los presentimos. Hubo un quiebre muy fuerte al principio del año, pero llegamos a un acuerdo. Uno aprende los errores y a dialogar. Estamos teniendo mejor relación. En el último acuerdo, que llega a completar el semestre, no necesitó ninguna medida de fuerza.

¿A nivel regional en qué temas están trabajando?

Paola Nanini: - Los cuatro (Federizo Zárate, Carlos Ciprián y Nilda Lauret) estamos trabajando muy bien juntos. Cuando las ciudades como las nuestras empiezan a crecer, no hay opción que trabajar juntos. En este tiempo hemos definido cosas pequeñas como unificar la venta de productos artesanales hasta algunas más grandes como los residuos con el objetivo de erradicar basurales a cielo abierto. Estamos viendo opciones. Hay una propuesta de un privado y la de la Provincia. Pero mi meta es llegar al final de la gestión con el vertedero de Tronco Pozo ya cerrado, pese a que tiene vida útil y se está reciclando muchísimo, pero necesitamos erradicarlo.