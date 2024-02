Córdoba. En vísperas del Último Primer Día de Clases, madres, padres o referentes de adolescentes podrán participar de la charla “Desafíos en la adolescencia: faros para la crianza”, a cargo del médico psiquiatra y terapeuta Lucas Raspall, invitado especialmente por el Gobierno de Córdoba.

¿Quién es Lucas Raspall?

Hace un año presentó el último de los 10 libros que ha escrito: “Si hay suelo, no hay techo”. En él recupera 50 posteos que da en sus redes para una crianza positiva.

Mediáticamente, se multiplicó su popularidad cuando Antonella Rocuzzo dijo que es el autor que lee la familia Messi para darles lo mejor a sus hijos.

Es médico psiquiatra, docente universitario y concejal de Rosario. Antes, fue subsecretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de esa ciudad.

Es padre de tres hijos y pareja de una psicóloga especialista en niños.

“Del ideal teórico a la práctica en casa hay una distancia que tiene que ver con un trabajo personal. Nosotros, que no le dejamos nada a los chicos, no le dejamos un auto, no le dejamos una bicicleta, le queremos dejar lo mejor, que son los valores de ser buenas personas y los recursos para ir a la vida. De eso se trata”, reflexionó en una nota para Página 12.

Su conferencia será este miércoles, a las 19, online.

Es una actividad certificada en la que este especialista abordará los retos y desafíos de la adolescencia; el rol como padres-madres: límites, expectativas y responsabilidades.

La conferencia prevé el diálogo con los participantes, para aprender estrategias y herramientas que acompañen a nuestros hijos.

La inscripción puede hacerse en https://forms.gle/8dez6dvgbACbenhZ8

