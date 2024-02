Paola Nanini habló por primera vez en una Apertura de Sesiones del Concejo Deliberante

Colonia Caroya. El Concejo Deliberante abrió el Período Ordinario de Sesiones 2024 con un acto que se hizo este jueves en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.

Allí fue invitada a participar y hablar la Intendente Paola Nanini.

Su discurso tuvo como ejes: la obra pública, la descentralización administrativa, la seguridad y el trabajo regional.

De hecho, en la primera fila del auditorio estaban los intendentes de Jesús María, Federico Zárate, y de Sinsacate, Carlos Ciprián; junto a la presidenta de la Comuna de Colonia Vicente Agüero, Nilda Lauret.

Paola Nanini repasó las principales acciones encaradas en los primeros 137 días de su gestión y dio a conocer las líneas de trabajo que desarrollará a lo largo de 2024.

Sus primeros párrafos fueron para agradecerle a las instituciones y organizaciones que estuvieron ayudando el día de la tormenta del pasado 8 de febrero “para solucionar todos los problemas ocasionados en menos de tres días”. “Quiero remarcar en especial la solidaridad nunca antes vista”, reafirmó.

Como no podía ser de otra manera, hizo un breve análisis de la realidad económica y política del país: “Estamos transitando momentos difíciles, de mucha incertidumbre, de discursos violentos. Es una realidad de la que no somos ajenos. Son tiempos en el que el federalismo está en juego y es allí donde los intendentes y gobernadores debemos redoblar nuestro esfuerzo para defender lo que es nuestro y lo que nos corresponde. Es indispensable no perder la capacidad de diálogo y buscar acuerdos. Necesitamos encontrar la concordia y entender que podemos pensar diferentes y, a la vez, ser parte de una misma comunidad”.

Obras Públicas.

La obra pública será uno de los ejes de este primer año de gobierno.

Estableció como meta mínima hacer 50 cuadras de cordón cuneta y anunció que la próxima obra, en las calles 30 y 31, será poniendo en marcha la hormigonera propia instalada en el Corralón Municipal.

Continuará la obra de mejoramiento de veredas de la Av. San Martín y con otras instituciones seguirá el plan de Centro Comercial a Cielo Abierto.

También anunció la entrega, en los próximos días, de 24 viviendas construidas con el programa municipal Terra Nostra y el provincial Vivienda Semilla.

En otro tramo de su discurso se refirió a la obra de cloacas: “Son obras lentas, difíciles, que generan molestias, pero no vamos a dejar de hacerlas. Tenemos que pensar en el futuro. La planta de tratamiento está terminada. Le pido a los Centros Vecinales que nos ayuden a avanzar con cloacas domiciliarias con la mayor celeridad posible”.

Por otra parte, seguirá gestionando la segunda etapa del plan maestro de desagües, que comprende la construcción de un segundo canal derivador de agua desde la zona urbana hacia la zona rural Norte, por la Calle 26.

Y con recursos propios seguirá la obra del Dispensario del Lote XI, que actualmente tiene un 40 por ciento de avance.

Descentralización.

En el segundo eje de gestión, la Intendente anunció que en marzo inaugurará la nueva sede del Centro Cívico en la calle Italia, frente a la plaza Nicolás Avellaneda.

En un mismo edificio se podrán realizar todos los trámites necesarios.

Además, en abril pondrá en marcha la Sede Malabrigo, para que los vecinos del lugar puedan tener cerca una oficina para el pago de impuestos y la atención de las demás reparticiones municipales incluido el Registro Civil.

En su política social, anunció la creación del Área de Salud Mental y la Subsecretaría de Educación, que estará más comprometida con la gestión en las escuelas, en especial el mantenimiento de los edificios.

Y gestionará un polideportivo para el sector Oeste, refuncionalizará el Complejo Automovilístico Valentín Lauret y llevará más servicios al Parque Industrial.

Seguridad.

Paola Nanini presentará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para que la Municipalidad de Colonia Caroya adhiera al Programa de Seguridad Ciudadana, creando la Policía Municipal para acompañar en la tarea a la Policía de la Provincia y demás fuerzas de seguridad.

Colonia Caroya será uno de los primeros municipios en tomar esta decisión. Sumará un móvil para Seguridad Ciudadana y ampliará el número de cámaras en la vía pública -hoy son 23- para el control de lugares estratégicos para seguridad de los vecinos".

“A los caroyenses, nunca en la historia, nos frenó ninguna crisis; y hace nueve años establecimos un nuevo modelo de gestión basado en el progreso, la producción y la inclusión; seguiremos haciendo obras que le cambien la vida a nuestros vecinos cuidando religiosamente cada centavo para seguir haciendo una Colonia Caroya innovadora y pujante”, concluyó.

16-02-2024