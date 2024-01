La Vicepresidente de la Nación visitó el Festival de Jesús María

Jesús María. La Vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, vino a la ciudad este viernes, invitada por el intendente Federico Zárate.

Su vuelo llegó al Aeropuerto Ambrosio Taravella a las 19, pero la congestión en la Ruta Nacional 9 retrasó su cronograma.

Luego de pasar por Villa Allende, donde estuvo en una residencia familiar, Zárate la recibió en la Municipalidad y la distinguió como Huésped de Honor. También le entregó los elementos de El Mejor Asado del Mundo y un mate de alpaca con detalles trabajados artesanalmente.

En su breve estadía en el edificio municipal, conversaron sobre la actualidad de la ciudad y la región, los futuros proyectos para Jesús María y la importancia del Festival, su organización y el objetivo solidario que persigue: recaudar fondos para escuelas de la zona.

También conversaron sobre la necesidad de propiciar gestiones más eficientes, austeras y transparentes.

Esta fue la primera visita de la Vicepresidente a una ciudad de la provincia de Córdoba,

Luego, el Intendente acompañó a Villarruel a recorrer el anfiteatro José Hernández, en la octava jornada del 58° Festival Nacional de Doma y Folklore. Allí fueron recibidos por el presidente de la Comisión Directiva del Festival, Juan Ignacio López, y otros miembros de la organización.

Reacciones.

Villarruel ingresó al anfiteatro cuando se presentaban Los Carabajal.

Sonriente como siempre, agradeció con gestos y las manos en alto los saludos y aplausos de quienes la veían.

Parte del público se paró para verla y, desde el escenario, Peteco Carabajal dijo tres veces: “No se paren porque no ha llegado nadie”.

Todo mientras se transmitía la visita a través de la TV Pública.

Como contracara de las reacciones por su visita, un joven del público le regaló una boina criolla roja. La Vicepresidente se la colocó y le agradeció con un abrazo la amabilidad.

El que deshizo en halagos fue el locutor Andrés Boletta, con una arenga de acto político: “La vemos acompañada de ese cúmulo de gente hermosa en donde los argentinos hemos depositado la esperanza. Vamos a seguir acompañando aunque cueste. Vamos para adelante. Gracias por ayudar a nuestro Festival, a todas las municipalidades, provincias y a la Nación. Gracias Victoria, que tengas una hermosa estadía en nuestra querida Jesús María”.

Nadie ignora que la Nación no le aporta un centavo al Festival, que los museos nacionales están cerrados al público porque la Nación no está dispuesta a pagarle al personal las horas para atender a los turistas, que las amenazas de recortar la coparticipación a las municipalidades y provincias fue una bandera de campaña. Lamentablemente, Boletta no se enteró de ninguna de estas situaciones. El puede apoyar a quien quiera, pero no le pagan para mentirle al público desdde el escenario de Jesús María.

Y cuidado con las comparaciones: Peteco Carabajal reaccionó de manera personal. Andrés Boletta es la imagen del Festival.

13-01-2023