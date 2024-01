Martín Llaryora visitó Jesús María

Jesús María. El Gobernador Martín Llaryora lanzó el Operativo Festivales 2024 desde Jesús María y comprometió una ayuda superior a 90 millones de pesos para el Festival Nacional de Doma y Folklore.

El miércoles a la tarde, frente al anfiteatro José Hernández, dio detalles del despliegue especial montado a fin de reforzar la seguridad en los festivales y fiestas que se desarrollarán en distintos puntos de la Provincia durante la temporada de verano.

Lo acompañaron la Vicegobernadora, Myriam Prunotto, y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

Los recibió el intendente Federico Zárate, quien valoró “el apoyo que sigue teniendo -la Povincia- hacia los festivales cordobeses; quienes estamos acostumbrados a organizar este tipo de eventos sabemos de la importancia de los festivales en nuestra zona”.

“Los festivales son generadores de nuevas oportunidades, de trabajo y desarrollo económico para la región y para toda la provincia”, sentenció.

Zárate también destacó el espíritu de la Fiesta Gaucha: “A este Festival lo organizan 600 personas de manera mancomunada, trabajando gratuitamente, ad honorem y con el único fin de mejorar la educación de nuestra ciudad y nuestra región -sostuvo-. Nosotros creemos firmemente en las construcciones colectivas, creemos firmemente en la unión y lo vamos a trabajar”.

Además, recordó que, por esta iniciativa, cada mes de enero llegan a Jesús María de 200 a 300 mil turistas.

A su turno, Llaryora habló largamente sobre la importancia del turismo.

“Defender la bandera de Córdoba y de los cordobeses es estar hoy aquí, apoyando este maravilloso festival porque apoyar a Jesús María no es apoyar sólo un festival, es apoyar la cultura, es poyar la educación, pero también es apoyar la industria del turismo”, dijo.

Y añadió: “Ustedes habrán visto en los medios el descalabro que se ve por la caída de la ocupación; cuando estamos en esta crisis económica, la gente tiene que valorar muy bien cada peso que gasta y cuando decide gastarlo o invertirlo en vacaciones lo hace en los destinos consolidados; y es por eso que felicito a toda la región y, especialmente, a todos los vecinos de Jesús María, a la Comisión del Festival, a las cooperadoras escolares”.

También hizo alusión al valor de la atención de calidad a quienes visitan la provincia: “Uno puede ir a lugares muy lindos, pero si la gente no te recibe bien no volvés. Si la gente te trata mal no volvés. (...) En este tiempo de vacas flacas, la gente sigue diciendo ‘yo no me voy a perder Jesús María’ y sigue sacando la plata de donde no la tiene para venir”.

Aporte provincial.

Llaryora puso en relieve que “este Festival genera casi 8 mil millones de pesos en la región con el gasto promedio de los visitantes ¿Cómo no acompañarlo, si es parte de nuestra tradición, de nuestra economía y del posicionamiento de nuestra querida Córdoba?”.

“Cuando muchos no pueden sostenerse, Jesús María se sostiene; por eso no queremos que lo hagan solos y les queremos decir que vamos a estar colaborando, todos los cordobeses, con casi 90 millones de pesos para que el Festival, en este momento crítico, pueda sostenerse”, concluyó.

04-01-2023