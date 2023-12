César Tiraboschi hizo serias denuncias

Las Peñas. El Intendente electo, César Tiraboschi, asumió el 8 de diciembre y, poco después del acto protocolar, fue entrevistado por Franco Farías, del Diario Primer Informe.

En esa nota, hizo graves denuncias: que la Municipalidad está “en quiebra”, que “se gastaron todo antes de asumir” y que “no hubo transición.

En el reportaje opinó que “vamos en un contexto difícil por lo que viene en Argentina, pero le vamos a meter; no hay desafío difícil que no podamos superar to- dos juntos”.

Para lograrlo, definió el perfil de su gobierno: “Somos gestores, somos andariegos, somos militantes, así que vamos a hacer lo mejor para Las Peñas”.

En su primer discurso, en referencia al estado financiero de la Municipalidad, dijo: “Se la gastaron a toda”.

Al final del acto, consultado por Farías, amplió: “Nos enteramos esta mañana (8 de diciembre). Nunca hubo una transición, nunca nos llamó el Intendente (Adrián Cuello). Le faltó el respeto al pueblo porque, por más que no me invite a mí, me está mandan-do ciego al municipio. Hoy, en una reunión de 10 minutos, nos entregó una carpeta y nos firmó. Ahí nos encontramos con una Municipalidad que está en quiebra y se la gastaron a toda. La Municipalidad tenía, al momento que ellos perdieron la Elección, más de 80 millones de pesos. Hoy nos entregaron dos mangos”.

“Todo lo que no hicieron durante tres años y medio, lo hicieron ahora para gastar todo: pintaron manos y contramanos, pusieron gente en planta permanente, inauguraron obras faraónicas, hicieron desastres; pero la gente de Las Peñas se los va a empezar a cobrar”, dijo contrariado.

Lucha contra la droga.

Una de sus promesas más temerarias es “meter presos a los que venden drogas en Las Peñas”.

“Están enfermando, están oscureciendo nuestros jóvenes; los vamos a perseguir por cielo y tierra; es un compromiso personal, más allá de como Intendente”, sostuvo con determinación.

Y agregó: “Yo nací acá y me da pena ver a chicos de cada vez menos edad, de 10, de 11, de 12 años, con los ojos llorosos, pasados de vueltas. No lo soporto”.

Al respecto, antes de asumir tuvo una audiencia privada con el Fiscal de Lucha contra el Narcotráfico, Dr. Ronan Sobejano, en los Tribunales de Jesús María.

En el encuentro le solicitó trabajar de forma conjunta y coordinada son su Fiscalia y la Fuerza Policial Antinarcotrafico para investigar a quienes venden y comercializan estupefacientes en Las Peñas.

Lo que viene.

César Tiraboschi presentó en campaña un plan de gobierno en el que se comprometía a solucionar en 100 días de gestión varios problemas de la localidad.

Uno de los principales es mejorar el Sistema de Salud, ya que -asegura- en las encuestas preelectorales, era la mayor preocupación del 70 por ciento de la población.

Al respecto, ya amplió el horario de atención al público del Centro de Salud -de 7 a 19- eliminó el pago del bono para la atención y gestionará turnos para e- cografías y laboratorio para embarazadas.

Además, quería remodelar el polideportivo municipal, hacer 15 viviendas, construir el edificio del Secundario, pero en el escenario actual será muy difícil. “Le vamos a buscar la vuelta y, en algún momento, antes que me vaya, lo vamos a iniciar”, dijo.

“Vamos a tener que ajustar algunas cosas, pero no vamos a ajustar ni lo social, ni la Salud, ni la Educación”, concluyó.

Concejo Deliberante

- Presidente: Rebeca Stefanía Martinengo

- Vicepresidente Primero: Martín Alejandro Aguirre

- Vicepresidente Segundo: Raúl Latimori

Concejales: Gladys Carina Alvarez, Julio Eduardo Maldonado, Julieta Anahí Iñiguez, Mariela Piro y Juan Seghezzi

Tribunal de Cuentas

- Presidente: María de Lourdes Tissera

- Vocales: Jeremías Guillermo Moyano y Gustavo Toledo

