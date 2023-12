El Tribunal de Cuentas caroyense observó dos Ordenes de Pago

Colonia Caroya. El Concejo Deliberante recibió en los últimos días las Resoluciones Nº 009/2023 y Nº 010/23 visadas con reserva.

La presidente del Ejecutivo, Eliana De Buck, explicó el procedimiento habitual de la documentación que tratan los tribunos y qué pasó en este caso: “El Tribunal de Cuentas tiene que controlar y visar todos los gastos que realiza el municipio; a partir de ahí, si hay algún gasto que no esté claro o falta el presupuesto, o no haya sido acorde lo contable, la Factura, o hay algún defecto, se pide información al Departamento Ejecutivo, que se llama insistencia; es cuando el Ejecutivo defiende que el gasto está bien realizado; cuando esa explicación no cumple los objetivos que tiene el Tribunal del control legalidad del gasto, pasa al Concejo Deliberante con una Resolución visada con reserva”.

En esa instancia, el Concejo aprueba el asiento de la Orden de Compra cuestionada por el Tribunal de Cuentas. En este caso puntual, esa aprobación sólo fue aprobada por la mayoría y con la negativa de los bloque Somos Caroya y Unidos Podemos.

Clever Cadamuro, de Somos Caroya, argumentó que las Ordenes de Pago no habían sido acompañadas de las Ordenes de Compra correspondientes.

Además, superado un determinado monto no se puede hacer una contratación directa, sino que deben solicitarse dos presupuestos, razón por la cual el Tribunal de Cuentas las observó por unanimidad.

“Si el Tribunal es el órgano de contralor y observó las dos Ordenes de Compra, corresponde lo que ellos han establecido”, dijo el edil opositor.

Una de las resoluciones era sobre los gastos de la asunción de la Intendente Paola Nanini y la segunda era por una compra de PAICOR. El máximo autorizado para contratación directa es 1 millón de pesos y las Ordenes habían excedido sus partidas por poco más del 20 por ciento.

Matías Roldán, de Unidos Podemos, coincidió en este criterio y aclaró que, como la aprobación es por mayoría simple, se aprobó el pago al proveedor.

Prórroga del Período Ordinario.

El Concejo Deliberante de Colonia Caroya aprobó por unanimidad prorrogar el Período Ordinario de Sesiones para tratar los Proyectos de Ordenanza del Presupuesto y Tarifaria 2024 y la Rectificación Presupuestaria 2023.

La aprobación del Presupuesto y Tarifaria 2024 exige una doble lectura y realización de Audiencia Pública.

En consecuencia, el Legislativo sesionará hasta el 31 de diciembre en lugar del 20 de diciembre.

