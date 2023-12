Jesús María. Por mayoría, el Concejo Deliberante avaló el proyecto para que la Municipalidad subdivida y haga el desarrollo urbanístico en el predio de 11.000 m2 que Alianza tiene sobre calle Buchardo, en el ingreso al Aeroclub.

Pese a los cuestionamientos de la oposición y hasta de una edil oficialista, se avanzó en un tema que deberá ser aprobado en la Asamblea de socios del club, que se hará el miércoles 13 de diciembre a las 20, en la sede social de calle Abel Figueroa, con la participación de toda masa societaria de Alianza. No obstante, solamente podrán votar quienes tengan más de seis meses de antigüedad y la cuota mensual al día.

“Lamentablemente, la historia demuestra que el club ha tenido vaivenes no felices en sus decisiones y que derivaron en juicios; nosotros planteamos que primero se debe conocer lo que dice la Asamblea de socios, que son los dueños del club, y que luego el proyecto llegue al Concejo Deliberante”, indicó la edil Mariana Ispizua (bloque de Compromiso Ciudadano).

En declaraciones a Canal Coop, el presidente de Alianza, Marcelo Serafini, se mostró sorprendido por la negativa de ese bloque.

“No sé por qué la oposición votó en contra; nosotros necesitamos el OK de la Municipalidad para avanzar en la Asamblea; el abogado del club y la Asesora Letrada acordaron ese procedimiento”, declaró.

Y aclaró que no se publicitó sobre la convocatoria hasta no tener el aval del Concejo Deliberante, que no será unánime.

Serafini dijo que está “muy saneado el club a comparación de hace cinco años”, pero que hay dos costos grandes que debe afrontar: los honorarios del abogado que le hizo ganar a Alianza el juicio contra su propia mutual, 17 años después del conflicto judicial, y “la deuda con la Municipalidad por tasas y por mejoras por obras como cordón cuneta, pavimento, cloacas en las sedes detrás del anfiteatro, la cancha ex Ferro Postal y el Aeroclub”.

Al respectó, sentenció: “Es una deuda tremenda, prácticamente impagable, especialmente por el asfalto en calle Buchardo”.

“Entonces vimos como una opción subdividir estos 11 mil metros y la Municipalidad nos dice: `Yo te hago la subdivisión y eso equivale a tanta plata, que se puede pagar con tantos terrenos’”, declaró Serafini.

La máxima autoridad de la institución agregó que existiría un acuerdo interno para que el club pueda vender hasta seis lotes, ya que el resto del predio, por más que esté subdividido, seguirá siendo para entrenar fútbol.

“Cuando alguna próxima comisión quiera desprenderse del resto de los terrenos, tienen que saber dónde van a llevar el entrenamiento de las categorías del fútbol de Alianza”, advirtió.

