Sinsacate. El 11 y 12 de noviembre la Gran Fiesta Gaucha Paraje San Pablo, Sinsacate, organizada por Coplas del Valle San Pablo.

El sábado comenzará a las 13 con destrezas en distintas categorías y sortija lanceado criollo de América. Los premios será lo recaudado de cada categoría.

La entrada será libre y gratuita y habrá un cierre bailable.

El domingo, la actividad arrancará a las 8 con el izamiento de la Bandera y de inmediato se dará lugar a pruebas de riendas, con 140 mil pesos en premios a repartir.

A las 14 comenzará la jineteada en las categorías crina y basto. con caballos de las las tropillas La Orjena, de Elvio Cortez; La Herencia, de Martín Videla; Los Penachos, de Mauro Fazzi y La Santa, de los hermanos Reyna.

También están programadas montas especiales con los caballos más destacados: El Vikingo vs Pablo Noveli; La Brasa vs Tigre Balbi; El Enano vs Homenaje a Agustín Maldonado; La Doña vs Fernando Reyna y El Falta Envido vs Rodrigo Fontana.

Para el gran almuerzo criollo se contará con lechón por encargue, pollo, choripán y empanadas.

La fiesta se completará con las actuaciones de las academias de danzas Huellas del Camino Real y Amancay y los shows de Almas Mellizas y Senderos de mi Tierra.

El cierre será a todo baile con Pulsación Chamamecera.

La entrada y el derecho a ingresar conservadora costarán 2500 pesos.

Durante todo el evento estará prohibido encender fuego debido al alto riesgo de incendios que hay en nuestra zona.

10-11-2023