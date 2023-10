Preocupan los casos de violencia y racismo en canchas de la zona

Toda la zona. Este año, las canchas de fútbol locales fueron escenarios de reiterados hechos graves de racismo, violencia física y de género, que terminaron con jugadores suspendidos de por vida y situaciones mediáticas en las que debió intervenir el Tribunal de Disciplina.

El primer antecedente es de mediados de año, en el partido entre Quirquinchos Verdes y Deportivo Colón, disputado en Río Ceballos.

La dirigente del club caroyense, Liliana Luna, filmó los insultos que recibió por parte de un hincha del rival, ubicado a 50 metros.

Presentó el material a los organismos de seguridad y logró que el programa Tribuna Segura interviniera y sancionara al agresor por seis meses, prohibiéndole el ingreso a cualquier estadio del país.

Liliana Luna judicializó su reclamo como víctima de violencia de género y logró ser escuchada.

“La verdad es que son muy denigrantes algunos insultos, pero algunos son demasiado groseros y la verdad es que no está bueno eso. Espero que estas cosas no se vuelvan a repetir”, dijo.

El mes pasado, una jugadora del plantel femenino del Deportivo Colón fue sancionada con cuatro fechas de suspensión por expresiones de racismo étnico contra sus pares del Bochas Sport Club en una publicación de Tik Tok que se viralizó y obligó al club del Lote XV a pedir la intervención de oficio por parte del Tribunal de Disciplina.

Otro hecho que tuvo como protagonista a la institución de Calle 6 y 48 ocurrió el pasado 8 de octubre, cuando el DT de Primera División del Club 2 de Abril, Claudio Ibarra, decidió retirar a su equipo de la cancha por los insultos racistas que recibió por parte del público local.

El informe del árbitro así lo expresa y esta semana se esperaba la resolución luego de los descargos de los equipos involucrados.

Expulsados de la Liga.

A los hechos mencionados, este año se sumaron dos casos de extrema gravedad en los que el Tribunal aplicó la máxima sanción prevista: expulsión de por vida.

El 7 de mayo, un jugador de la Cuarta División del Club San Martín enfureció y golpeó sin piedad a Lucas Amaya -de A.A. Falucho-, primero con una trompada que lo hizo caer y después, en el suelo, con patadas en la cabeza.

Lucas estuvo internado en Terapia Intensiva en el Sanatorio Allende, donde le hicieron cinco tomografías para descartar daños neurológicos.

El segundo caso fue el 24 de septiembre, en la misma categoría en la que juegan adolescentes de 15 a 17 años.

El jugador de 2 de Abril, Alejandro Cavella, fue golpeado por una trompada a traición que le dio un jugador del Sportivo Tirolesa. El impacto fue en la nuca. La víctima cayó y comenzó a convulsionar. Fue trasladado a una clínica, estuvo internado y se temió por las secuelas que pudiera tener por el ataque.

“Es un tema que deben abordar los clubes”

La violencia y el racismo, temas que pusieron a la Liga Regional Colón hasta en los medios más grandes de la ciudad de Córdoba, fueron analizados por el presidente de la entidad, Gustavo García, quien se encuentra en Río Tercero acompañando a los Seleccionados Sub-13 y Sub-15.

“Obviamente que nos preocupa lo que pasa y creo que esto se puede solucionar mediante sanciones y el trabajo de los clubes; a nosotros nos llegan los informes de los árbitros y no nos queda otra opción que aplicar lo que dice el reglamento, pero los profes de los clubes son los que tienen que abordar estos temas; está claro que hay algunos que lo hacen y otros que no, pero siempre dije que esto es una Liga de Fútbol, no de Boxeo; si quieren pegarse, que vayan a otro lado”, reflexionó.

¿Se pensó en alguna ayuda profesional? De psicólogos, por ejemplo

Gustavo García: - Sí. Nosotros estuvimos hablando con un psicólogo conocido, que incluso en pandemia dio una charla virtual, pero también se analiza el tema por el costo que tiene. Esto sería una gran ayuda, pero no hay un tiempo definido para lograrlo.

La Liga Regional Colón ya advirtió a los clubes que el próximo hecho de violencia tendrá como pena la pérdida de puntos del partido y la suspensión de la categoría por dos fechas.

“Eso lo hemos decidido luego de ver que se siguen repitiendo los casos; buscamos ponerle un freno”, aclaró.

“Nosotros, desde la Liga, no nos queremos lavar las manos, pero insisto que el trabajo social lo hace el club; lamentablemente, cuando nos llega el informe, tenemos que sancionar; no es fácil porque también tenés a la familia de los chicos agredidos que te piden medidas ejemplificadoras; es cierto que una expulsión de por vida a esos chicos los aleja del deporte, pero no es que no puedan jugar más al fútbol, pero por más que duela, hay que hacer respetar el reglamento”, concluyó el presidente de la Liga regional Colón.

