Jesús María. De manera aislada, a través de los medios de prensa locales, algunos vecinos que son pre-adjudicatarios del Programa Municipal de Vivienda (ProMuVi II) -lo inició el ex Intendente Gabriel Frizza- reclaman por las demoras en la construcción de las unidades habitacionales en Bº Santa Elena, en la zona Este de Jesús María.

Dos de ellos, Romina y Claudio, son quienes insisten a través de reuniones y buscando que se visibilice su situación, ya que la coyuntura económica es “insostenible” al tener que pagar la cuota del programa y el alquiler del lugar donde vive cada uno con sus hijos menores de edad.

“Nosotros ya hemos pagado el 60 por ciento del valor establecido en el contrato; hicimos la entrega inicial y la cuota mensual es el valor de 21 bolsas de cemento; si nos atrasamos, nos dan de baja, pero estamos pagando por algo que no existe todavía”, dijeron.

La pre-adjudicación del nuevo plan de viviendas se hizo en noviembre del 2015. Cinco meses después, firmaron los contratos, que establecen el plazo de entrega de cada casa a las familias sorteadas.

Los vecinos aseguran que la Municipalidad aún debe hacer 12 viviendas, “de las cuales tres o cuatro ya las tienen 100 por ciento cobradas”.

“Pero sucede que ya hay más de 40 familias viviendo en las casas terminadas y no están pagando las cuotas; es injusto porque todo lo que nosotros aportamos les sirvió a ellos para ir a vivir a su nueva casa y nosotros seguimos esperando que nivelen los terrenos porque la Municipalidad dice que no tiene plata”, argumentaron.

Hace un mes y medio, el Intendente Luis Picat recibió a un grupo de demandantes y les aseguró que “en el mes de septiembre se comenzarán a construir cuatro viviendas”.

“Como venimos haciendo en es- ta gestión, las deudas contraídas por la Municipalidad, aunque hayan sido en otras gestiones, serán cumplidas”, dice una nota que les envió.

Sin embargo, un mes más tarde siguen sin ver avances en los terrenos que están pagando.

Respuesta oficial

Consultado por este diario, el Secretario de Gobierno actual e Intendente electo, Federico Zárate, aseguró que el tema “es una deuda pendiente”.

Aclaró que son muy pocos los adjudicatarios que están cumpliendo con las cuotas.

Cabe aclarar que quienes entran a vivir deben abonar un aporte mensual que es el doble de lo que pagaban antes de tener la casa. Esto es, el valor de 42 bolsas de cemento.

“El ProMuVi ha sido un programa muy lindo, pero en la práctica es muy complejo; la gente no paga, no cumple y no se puede armar el círculo de seguir construyendo con el dinero de las cuotas porque hay un gran porcentaje de morosidad”, agregó.

El funcionario justificó la demora en que las empresas consultadas no pasaron presupuesto en las últimas semanas de septiembre y las primeras de octubre, pero que, finalmente, fue contratada la mano de obra y han adquirido los materiales para avanzar.

El ProMuVi I nse puso en marcha en 2012. Su objetivo era construir 94 viviendas.

El ProMuVi II se lanzó en 2016 y adjudicó 69 viviendas.

Las casas construidas a través del ProMuVi tienen una superficie cubierta de 63 metros cuadrados.

Los propietarios pagan mediante un plan de ahorro cuya cuota equivale al costo de una cantidad definida de bolsas de cemento.

27-10-2023