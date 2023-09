Baguales es subcampeón del Torneo Top 10 B de Rugby

Baguales RC perdió la final del Torneo Top 10 B ante Carlos Paz RC, que festejó por tercer año consecutivo.

El partido se disputó en El Bosque, ante un gran marco de público, a la altura del juego más trascendente del año para la categoría.

Carlos Paz RC: 58

Gastón Varela, Hans Glatti, Ignacio Alessandría; Juan Durán, Joaquín Pasini; Marcio Sánchez Anzalone, Ramiro Costanzo, Santiago Meyer; Santiago Suárez Morcillo, Juan Cruz Calamita; Agustín Bur, Enzo Regali, Ignacio Pavese, Erik Erven, Joaquín Gómez Krilich.

Reservas: Santiago Jorge, Tomás Badaracco, Mateo Suparez Lauber, Mauro Stassi, Ariel Boyd, Julián Murúa Chiavarini, Danilo Barbero, Agustín Rosales Paur.

Baguales RC: 29

Sergio Diana, Alejo Salas, Diego Lentini; Rolando Della Casa, Juan Roldán (c); Alejo Spicogna, Juan Vocens, Lucas Fantini; Nahuel Quinteros, Gastón San; Agustín Fantini, Benjamín Moyano, Facundo Acuña, Lucas Roldán, Facundo Córdoba Noceti.

Reservas: Luciano Ciprian, César Vázquez, Luciano Torres, Fernando Zaya, Mateo Poggio, Santiago Galeano, Nicanor San, Gonzalo Aris.

PT: 16m try de Suárez Morcillo (CP), 18m try de Gómez Krilich y conversión de Calamita (CP), 24m driop de Córdoba (B), 30m try de Erven y conversión de Calamita (CP), 33m try de Gómez Krilich (CP), 37m try de Aris y conversión de Moyano (B), 39m try de Bur y conversión de Calamita (CP). Parcial: Carlos Paz RC 31 – 10 Baguales RC

ST: 7m try de Lentini y conversión de Moyano (B), 12m penal de Calamita (CP), 15m try de Pavese y conversión de Calamita (CP), 29m try penal (B), 35m try de Acuña (B), 37m penal de Calamita (CP), 39m try de Regali y conversión de Calamita (CP), 40m try de Gomez Krilich y conversión de Calamita (CP).

Amonestado: Regali (CP).

Arbitro: Agustín Altabe.

Cancha: La Tablada (El Bosque).