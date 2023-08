OVNIs en Jesús María: “Llega un punto en que no se puede seguir ocultando”

Jesús María. Emir Castagna es un vecino de Jesús María que ha dedicado gran parte de su vida a documentar fotográfica, audiovisual y testimonialmente la presencia de Objetos Voladores No identificados (OVNI) en el circuito serrano de Jesús María y alrededores.

Castagna, consultado por Canal 2 sobre la reciente revelación de un presunto ex agente de la NASA que confirmó la existencia de vida extraterrestre, ratificó lo que viene diciendo hace años: “No me sorprende todo este avance porque esto se ha estado ocultando hace tiempo: la NASA, los satélites, la vida extraterrestre”.

“Llega un punto que no se pue- de seguir ocultando y, de a poco, te van mostrando todos los aces que tienen en la manga; es política mundial de los países poderosos como EEUU, Rusia, Alemania; ha hecho, cada uno por su lado, todas las investigaciones”, señaló.

Más allá de resaltar los estudios de otros países, Emir también rescató el gran trabajo que han realizado en la República Argentina “muy buenos investigadores”.

“Yo tuve la suerte de sentir mi guía interior, de abordar toda la zona, empezando a ver cosas en mi casa de La Granja, los ruidos; eran las naves”, contó.

“Muchos dicen que son ‘extraterestres’, pero la mayoría son intraterrestres”, explicó.

Sierras de OVNIs.

Capilla del Monte, Ongamira, la zona alta de las Sierras Chicas cordobesas suelen ser sitios de frecuentes avistamientos, pero no son las únicas. Emir asegura que en Jesús María y el corredor Norte también se han detectado apariciones del mismo estilo.

Recuerda haber visto al corredor “lleno de luces”, desde la Puerta de Hierro, en la Ruta E-66 y la entrada al Camino a Los Molles, hasta Los Toboganes. “Iba bajito”, rememora, al tiempo que asegura que se trató de “naves que custodian la zona. Toda el á-rea. Eso lo he visto varias veces”.

Así mismo, asegura tener en su poder grabaciones de observaciones realizadas a 15 kilómetros de Barranca Yaco.

“Hay mundos invisibles también”, agrega.

“En la zona de La Granja, a una cuadra de mi casa, yo sentía ruidos de noche, metálicos, que no respondían a nada conocido; el vecino que yo tenía de esas tierras, una estancia, dijo sentir un zumbido que pasa, pero no vemos nada; pasa que están en otra dimensión, protegidos por infrarrojos; no sé cuál es la tecnología”, aclaró.

“Desde la Biblia tenemos testimonios muy grandes, visiones de Sacarías, Ezequiel; Jesús mismo dijo: ‘no soy de acá abajo, soy de arriba’”.

20-08-2023