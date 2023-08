Colonia Caroya. El Concejo Deliberante aprobó por mayoría la Cuenta General 2022 de la Municipalidad.

Los Tribunos de Cuentas Pamela Cragnolini y Diego Rodríguez (Proyecto Caroya) y Aristóbulo Herrera (Cambiemos) manifestaron en la resolución su valoración técnica: por unanimidad, consideraron que “los estados de la Cuenta reflejan de manera razonable” los ingresos recaudados y los egresos pagados y comprometidos al 31 de diciembre del año pasado.

El superávit fue de 114 millones de pesos: hubo ingresos de 1.747 millones de pesos y erogaciones por 1.633 millones, exactamente el doble que en el Balance 2021.

Sin embargo, en el Legislativo, donde se hace el análisis político de los números -o el destino de los fondos-, el bloque opositor votó en contra.

Herrera, si bien votó en coincidencia con el oficialismo, hizo varias observaciones tras analizar los números con la Cra. Laura Serafini (anterior Tribuno) y el Mgter. Fernando García (Secretario de Hacienda durante la gestión de Rodolfo Visintín).

Uno de los puntos que cuestiona la minoría es el Presupuesto Participativo: “El importe presupuestado fue de 44,3 millones de pesos, pero lo ejecutado fue de 3,8 millones”.

“La Carta Orgánica nada dice del cumplimiento de la ejecución de dicha partida, en consecuencia consideramos que si la partida fue creada por 44 millones había fondos suficientes y existían las propuestas votadas y el Ejecutivo no cumplió con el mandato que le dio la ciudadanía”, indican en los fundamentos de su voto.

Por otra parte, observaron que las causas judiciales que tiene la Municipalidad, con algunos fallos en contra, no fueron incorporadas al pasivo.

“Año a año se observa el incremento de causas judiciales en contra del municipio, lo que conlleva grandes riesgos y, por otra parte, escasa voluntad del Ejecutivo en arreglar dichas causas para evitar tener que afrontar cuantiosas sumas de dinero, tanto de lo reclamado como de gastos y honorarios profesionales”, agregaron.

Nuevamente, los ediles de Cambiemos criticaron que hay recursos del Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP) que aún no fueron destinados a las escuelas: “Hay 2,7 millones pendientes de ejecutar o invertir. No es lógico ni razonable que dicha suma no se haya utilizado para poner en condiciones las escuelas, siendo de público conocimiento las numerosas necesidades que poseen los establecimientos educativos”.

En conclusión, el bloque afirma que “la Cuenta General de la Municipalidad no cumple con su principal objetivo que es ser un instrumento de información pública en donde se debería poder determinar las variaciones patrimoniales, los ingresos y egresos de fondos y medir el déficit o superávit económico”.

