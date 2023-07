Colonia Caroya estableció cómo serán las canteras para la industria ceramista

Colonia Caroya. Esta ciudad es, desde sus orígenes, una gran productora de ladrillos y tejas.

La industria ceramista ha crecido sin pausa en la ciudad, hasta ubicar algunos de sus emprendimientos entre los principales de la provincia de Córdoba.

Esa producción se hace con materia prima local, es decir, tierra extraída de canteras dispersas en la geografía de la ciudad. Muchas de ellas, con el paso del tiempo, quedaron en zonas urbanizadas y dejaron de ser utilizadas. Otras, sencillamente, se agotaron.

En la actualidad, las extensas excavaciones se utilizan para arrojar residuos verdes y escombros, con el doble objetivo de evitar cavar nuevos vertederos y de rellenar estas enormes fosas.

La Municipalidad reguló la industria destinada a la obtención de materia prima de carácter mineral a través de una ordenanza que aprobó el Concejo Deliberan- te el pasado 12 de julio.

El proyecto se fue armando a pedido del Area de Fiscalización y de Ambiente. Concretamente, establece una normativa para extraer tierra limosa para producción de ladrillos en la zona rural extensiva. Es decir, no puede hacerse en las quintas tradicionales que rodean la ciudad.

“Delimitamos que la extracción de áridos para esa actividad industrial se va a realizar en la zona rural, que para la ordenanza nuestra sería el Este del valle”, aclaró el presidente del Concejo, Alejandro Ghisiglieri.

Según la misma, quienes deseen explotar esta industria deberán presentar un proyecto de extracción, remediación y donación a la Municipalidad, en cumplimiento de la normativa municipal vigente, y las habilitaciones pertinentes de los organismos provinciales y nacionales que regulen esta actividad.

Vale aclarar que, por ahora, los actores estatales involucrados son todos provinciales: la Secretaría de Ambiente; el Ministerio de Industria, Comercio y Minería y la Administración Provincial de Recursos Hídricos, que interviene en la extracción de áridos del cauce de los ríos.

Además, la Municipalidad de Colonia Caroya debe estudiar el Nivel de Complejidad Ambiental.

“El uso del subsuelo en la tierra es como el uso del subsuelo en el agua, cuando uno tiene que perforar o usar el agua subterránea; la Provincia es la que regula y la que multa; nosotros también tenemos en la ordenanza sanciones por incumplimiento y las especificaciones de la remediación ambiental”, amplió Ghisiglieri.

La ordenanza.

La nueva ordenanza detalla que “las tareas extractivas se deben realizar por medio de frentes de avance, con retroexcavadora y eventualmente pala cargadora” y que “la explotación debe alcanzar hasta los 20 m. de distancia a los linderos, como límite de resguardo de la propiedad, donde se debe construir el terraplén de contención de pluviales y de seguridad de ingreso al sitio”.

Las industrias en cuestión deberán situarse respetando la norma que establece los usos del suelo en la ciudad.

Además, la superficie afectada para tal fin no debe exceder las 192,65 has y cada emprendimiento no puede superar las 60 has. Para tener una idea cabal de esta superficie, equivale a un tercio de la cantidad de manzanas ubicadas al Norte de la Av. San Martín.

La compensación ambiental implica devolver al paisaje la estructura y funcionalidad eco-sistémica. Una vez remediadas, serán donadas a la Municipalidad para el Área de Interés Ambiental, Natural Protegida y/o Patrimonial.

La industria ceramista que viene

La familia Fantini empezó en 2021 a levantar una nueva planta de ladrillos, en la zona de Los Chañares, con una imponente nave donde instalará tecnología de punta en el secado de ladrillos cerámicos, que se utilizan para la construcción en altura y de viviendas familiares.

Esta permitirá fabricar entre 12 y 24 mil toneladas de ladrillos cerámicos mensuales, multiplicando por 15 la capacidad productiva que tiene la planta actual de esta empresa familiar.

La nueva firma -Cerámicas Centro- generaría entre 50 y 60 puestos laborales.

Uno de sus pedidos al Estado municipal fue mejorar el acceso de camiones a la planta, ya que el flujo se incrementará de manera sensible: se movilizarán unos 40 camiones con materia prima y otros tantos con los ladrillos terminados.

