“Yo soy la expresión del interior productivo”

Colonia Caroya. El precandidato a Presidente de la Nación de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, organizó una cena junto al sector productivo de la zona, en el Salón Beyond del predio de la Sociedad Rural de Jesús María.

La propuesta de esta coalición se sintetiza en que el cambio tiene que venir desde el interior productivo, con federalismo y sin grieta.

Producción y trabajo.

Al referirse a la producción, sostuvo que “para resolver el problema de la falta de dólares lo que hay que hacer es exportar más y los vientos internacionales soplan a favor para que se pueda exportar más”.

Schiaretti identificó seis recursos a explotar para mejorar la situación del país: los agropecuarios, el Litio, la minería, el gas y petróleo, la pesca y la economía del conocimiento.

Sobre la actividad en el campo, ratificó su postura de eliminar las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Al respecto ejemplificó: “Por cada dólar que se baja de las retenciones, automáticamente suben 67 centavos los otros impuestos… Los subsidios a la energía le cuestan al Tesoro Nacional más que las retenciones agropecuarias”.

Y aprovechó para diferenciarse y fustigar al gobierno “K”: “Trata al campo como si fuera un enemigo. Fíjense el nivel de error de esta gente. Considerar enemigo a quien te puede traer divisas y es el que siempre reinvierte en el país. Ojalá a nosotros, en Córdoba, con todo lo que hicimos, nos hubiera llegado la plata que nos sacan en concepto de retenciones (…). Va todo al Tesoro Nacional para que el gobierno, que mira desde el AMBA, disponga qué hace con esos recursos”.

“Pensar en el futuro hoy es avanzar hacia la producción y los puestos de trabajo”, sentenció.

Siempre en el mismo sentido, declaró: “Lo que a mí me motiva (a ser candidato) es que Argentina es un país que tiene todo para florecer y no puede ser que tengamos el 40 por ciento de la población debajo de la línea de pobreza (…) Se ha perdido la cultura de la producción y el trabajo que nosotros teníamos en el país porque la han sustituido por la cultura del subsidio o la cultura de la especulación”.

Además, recordó que el ingreso medio de cada argentino en 2023 es menor que en 2012.

Y añadió: “Me motiva también que hay que hacer un federalismo en serio. Me motiva también que hay que acabar con la maldita grieta. Los países no salen si se pelean como perros y gatos sus dirigentes. Me motiva también que yo quiero un país normal”.

Federalismo.

Schiaretti opinó que “un problema de Argentina es que los políticos y dirigentes, aunque sean del interior, se paran a mirar el país desde el AMBA”.

A esa postura le atribuyó que no se haya hecho el corredor bioceánico y se saque todo desde el puerto de Buenos Aires –“no es un puerto competitivo, hay que dragarlo permanentemente”-.

No obstante, aclaró que “esto no es responsabilidad de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires ni del Conurbano, sino de quienes gobiernan el país”.

Y se diferenció: “Yo soy la expresión del interior productivo y siendo Presidente voy a continuar mirando la realidad de manera federal”.

La grieta.

Otro punto sobre el cual asienta su propuesta Schiaretti es de superar la grieta: “A mí me parece que hay candidatos que exacerban la grieta. Y siempre digo que la grieta permite ganar una Elección, pero impide gobernar con sentido común. Me parece que si se elige Presidente alguien que expresa la grieta vamos a seguir en este empate de debilidades”.

Al respecto, lanzó la propuesta de generar un gobierno de unidad nacional porque “siempre que hubo grandes crisis, sólo se salió cuando hubo acuerdo”.

Schiaretti considera necesario que después de la primera vuelta, “los que coincidan con este planteo” deben intentar hacer un programa de gobierno común.

“¡Basta de divisiones, basta de peleas! Hay que darle el mayor sustento posible al próximo gobierno”, enfatizó.

