Flavio Mendoza seleccionará acróbatas en Jesús María

Jesús María. La ciudad le abrirá sus puertas, este sábado y domingo, a una competencia de primer nivel para el mundo acrobático: un selectivo del Torneo Nacional de Arte Circense de Flavio Mendoza.

El Centro de Eventos y Deportes, ubicado al lado del Polideportivo 17 de Octubre, será escenario de este mega evento que reunirá a más de 150 artistas de distintos puntos de la provincia, quienes serán evaluados para pasar a las Finales de esta particular competencia.

Uno de los jurados será Tomás Pérsico, integrante del elenco del Circo del Anima, de Flavio Mendoza. A Jesús María viajará acompañado por parte de su staff.

El premio para los ganadores de este torneo es ser parte de ese equipo.

En esta instancia se presentarán acróbatas de distintas disciplinas: tela, lira, trapecio, cuerda y piso. Ellos buscarán su pase a la gran Final, a realizarse el 23 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Jesús María recibirá a competidores de La Rioja, Santiago del Estero, Villa Dolores, Villa Carlos Paz, Cosquín, Unquillo, La Calera y localidades de nuestra región.

Será muy colorido, ya que las presentaciones tienen que ser en formato de show.

El Torneo es organizado en Córdoba y alrededores por Triskel, Centro de Actividades, Artísticas, Físicas, Deportivas y Recreativas. Una de sus conductoras, Débora Labasto, explicó que es el primer año que se hace este Torneo ya que, hasta ahora, Mendoza hacía sólo el de danza.

La capacidad del Centro de Eventos y Deportes es de 500 personas y 15 minutos antes del mediodía se habilitará el ingreso.

La entrada general costará 3 mil pesos y los menores pagarán 1.800 pesos

¿Mendoza y el circo?

Flavio Mendoza proviene de una familia de varias generaciones circenses y ha logrado destacarse en artes como la acrobacia, la danza y la actuación.

“Yo era muy vago, un poco la oveja negra; me preparaban en todo y no me gustaba hacer nada; tenés que ir probando a ver en qué sos mejor: trapecio, acrobacia, danza, contorsionismo y después te especializás. Yo me cuelgo hasta de los dientes, porque mis hermanas lo hacían; también hacía trapecio, pero cuando mis viejos se fundieron yo tenía 13 años y se cortó un poco”, le contó a Sandra Commisso en una nota para el diario Clarín realizada en 2019.

21-07-2023