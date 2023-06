“Hay que dar vuelta todo”

Jesús María. Liliana Olivero es la candidata a Gobernadora del FIT-Unidad. De extensa trayectoria política, empleada bancaria jubilada, trabaja ad honorem en la Unicameral de Córdoba acompañando a Noelia Agüero, legisladora con quien visitó la ciudad este lunes.

Ya lograron algo importante: la Izquierda va unida.

Liliana Olivero (L.O.): - Los cuatro partidos que somos parte de esta fuerza política hemos logrado ir juntos. Estamos hablando de la Izquierda Socialista, el PO, el PTS y el MST. Alcanzamos un acuerdo, no sólo la rotación de la banca, que es nuestro método democrático para que nadie se atornille en los sillones, sino también donando la dieta, viviendo como un trabajador o una trabajadora tal como lo hacemos desde 2001. (…) Así demostramos con el ejemplo que somos parte de este pueblo trabajador que hoy tiene bronca, está indignado, pero lamentablemente ha buscado la salida de los liberfachos de Milei como una alternativa antisistema. (…) Nosotros somos los antisistema que planteamos una salida de fondo, afectando los intereses de los grandes grupos económicos. (…) Queremos invertir las prioridades: recuperar el salario, las jubilaciones, el presupuesto en salud y educación, hacer un plan de obras públicas que genere trabajo y termine con este déficit habitacional que tiene la provincia.

¿Por qué creen que esas personas busca soluciones en la derecha en lugar de con ustedes?

(L.O.): - Creo que esta desilusión, especialmente en la juventud y, lamentablemente, también en la clase trabajadora, es producto del fracaso de las políticas del Frente de Todos a nivel nacional y de los partidos que gobiernan las provincias. Creo que es un globo de ensayo peligroso, pero que ha caído en las encuestas en las provincias. (…) Todos -los partidos de derecha- tienen la predisposición de llevar adelante un ajuste feroz, un saqueo tremendo a los recursos naturales y seguir beneficiando las ganancias de los grandes grupos económicos. (…) La Izquierda intenta capitalizar, con una salida de fondo, a todas estas problemáticas haciendo un enorme sacrificio. (…) Lo que sí tenemos es la tranquilidad de que durante todos estos años hemos crecido, podemos mirar la cara de la gente, acompañamos sus luchas, estamos con los trabajadores, acompañando el reclamo popular, cosas que no hace el resto de los partidos políticos. Y donamos la dieta, cobramos como si estuviéramos en nuestros trabajos de siempre. Y no nos jubilamos con privilegios.

Pero tienen que luchar en una Unicameral con mayoría automática donde hay poco lugar para la oposición…

(L.O.): - La Izquierda puede tener un gran megáfono para trasladar los problemas que tiene la gente. (…) Hemos llevado propuestas elaboradas con la población: la ley de bosques nativos que tenemos en cartera, el aumento del salario, la devolución del 82 por ciento móvil, derogar la ley que cercena el derecho a la movilización del conjunto de los trabajadores y, de alguna manera, judicializar la protesta.

Los problemas a atacar.

Liliana Olivero y Noelia Agüero denunciaron que hay 350 mil familias sin vivienda, un estado de emergencia ambiental, avances en los desmontes y un endeudamiento externo provincial abultado. Al respecto, recordaron que el 10 de junio hay que pagar 300 millones de dólares porque se suman capital e intereses de la deuda que no pudo ser renegociada, con 8 por ciento de interés en dólares.

En lo social, calificaron al Ministerio de la Mujer como “de cartón”, que tiene 10 pesos de inversión por mujer cuando Córdoba superó todos los índices de femicidio, trabajadoras precarizadas y monotributistas, carencia de refugios para mujeres víctimas de violencia de género.

Por otro lado, consideran que tampoco funcionan la SENAF ni el Complejo Esperanza.

“Tenemos que invertir las prioridades porque tenemos un país rico, que le puede dar de comer a 400 millones de personas del mundo. ¿Puede ser que se nos mueran los niños de hambre?”, reflexionó Liliana Olivero.

En tal sentido, proponen una reforma tributaria para que pague más el que más tiene y estar atentos porque se viene la reforma laboral, con más flexibilización a pedido del FMI.

Olivero enumeró: “18 millones de pobres, 6 millones de niñeces que no comen todos los días, 3 millones de jubilados que no pueden comprar la medicación. Yo creo que es hora de que cambiemos por la Izquierda”.

Su Partido es segunda fuerza en Jujuy, tiene diputados y concejales en Neuquén, cuatro diputados nacionales, concejales en La Matanza, lo que demuestra su crecimiento.

Otra de sus prioridades es “la formación de agrupamientos alternativos a la burocracia sindical, que no es un tema menor”. Las dirigentes cordobesas hicieron hincapié en los casos de la salud, los empleados públicos y los docentes. “Hay que cambiar la dirección política, pero también la sindical porque si no vamos a tener una juventud precarizada, sin futuro porque no tiene presente. Necesitamos becas, residencias, ayudas económicas para llenar las facultades de estudiantes que no tienen porque la universidad es elitista”.

Plan para Córdoba.

La propuesta “estrella” del FIT- Unidad “es un plan de construcción de viviendas que permitiría, a nivel nacional, 200 mil puestos de trabajo genuino”.

Noelia Agüero sostuvo: “Queremos aplicarlo también en Córdoba. Creemos que la obra pública no son los grandes puentes de Schiaretti, la destrucción de la montaña para hacer una autovía. La obra pública prioritaria es construir las viviendas que hoy faltan en Córdoba, las escuelas que necesitamos, los hospitales, los caminos para los sectores populares, que se construyen con mano de obra que está en las barriadas populares de Córdoba, en el pueblo trabajador, no solamente de quien va trabajar como albañil, sino en todos los que van a trabajar para producir los materiales y hacer la infraestructura necesaria. Esto le daría a la juventud la posibilidad de tener su primer trabajo en condiciones dignas, que es muy distinto al mentiroso Plan Primer Paso y otros programas que tienen, en los que precarizan y les hacen favores a las grandes empresas”.

