Raúl Latimori no buscará ser reelecto

Las Peñas. Raúl Latimori será Legislador por el Departamento Totoral hasta diciembre de este año y no buscará ser reelecto, pesar de que todas las mediciones realizadas daban cuenta de un alto nivel de aprobación a su gestión.

“Me pidieron que me presentara; me habían hablado el Vicegobernador (Manuel Calvo) y el candidato a Gobernador, Martín Llaryora, pero le di prioridad a volver a mi pueblo y decidí que sería candidato en Las Peñas; así que voy como candidato a Intendente”, confirmó.

¿Ya empezó con la campaña, a visitar vecinos, a tomar contacto con las instituciones?

Raúl Latimori (R.L.): -Estamos recorriendo, estamos saliendo nuevamente a la calle a dialogar con la gente. Siempre lo hice, obviamente. Nunca me fui del pueblo, siempre estuve, tengo mi familia aquí. Mi trabajo como Legislador fue recorrer todo el Departamento y estar con todos los intendentes, sin importar el color político, trabajar junto a ellos codo a codo. Esa fue responsabilidad y siempre a lo que asumo elegido por el pueblo lo hago con mucha responsabilidad. Ahora me toca volver a mi pueblo y estamos trabajando, viendo las necesidades de la gente.

¿Y cuáles son las principales preocupaciones de los vecinos?

R.L.: -Nosotros hicimos unas encuestas y lo primero que la gente pide es trabajo. Por eso voy a retomar la obra pública urgente. Comenzaremos haciendo viviendas municipales con mano de obra local porque es lo más requiere la gente. Y a eso tenemos que darle una solución urgente. El 11 de diciembre tendremos que estar planificando para hacer las viviendas más allá de todo lo que después gestionemos, a nivel provincial, a nivel nacional, para hacer muchas más viviendas. Y obras de infraestructura: plazas, mejoramiento de calles, cordón cuneta, vereda. Siempre lo hicimos en gestiones anteriores. Y mejorar un poco la atención de la Salud, que también es una demanda de la gente que sale en esas encuestas que tenemos.

¿Tienen mucha población sin cobertura médica?

R.L.: -Hay un sector grande de la población que no tiene obra social. Por eso, dándole trabajo y el bienestar llevando el sueldo a su casa, se puede ver cómo instrumentar que tengan una obra social.

Volviendo a las obras públicas, el gas está en la puerta del pueblo...

R.L.: -Se está haciendo una red de 2 mil metros, mediante un acuerdo de la Provincia con Ecogas, para llevarles el servicio a las escuelas: la Primaria, la Secundaria, el Jardín de Infantes y la Guardería Municipal. Después de eso plantearemos cómo vamos a hacer con la Municipalidad, con algunos créditos del Banco de Córdoba, para encarar la red domiciliaria de todo el pueblo. Eso es lo que se va a proyectar porque es una comodidad y una economía para los hogares que, realmente, vale la pena llevarla a cada hornalla de cada vivienda de nuestro pueblo.

Teniendo más energía también podrían tener industrias, aunque sean pequeñas.

R.L.: -También estamos con la Cooperativa (de servicios públicos) y EPEC haciendo los trámites para que se haga una planta de rebaje para tener más energía en la zona para los campos porque hoy está muy limitada la energía y teniendo energía eléctrica y gasífera vamos a conseguir que se instale alguna empresa en nuestra zona y darles más electricidad a los campos que hoy tienen riego y están muy justos con la energía.

Ud. fue un Intendente con mucha capacidad de gestión. ¿Le gustó la tarea de Legislador?

R.L.: - Sí. La verdad es que me gustó mucho. Me sentí muy cómodo. Recorrí todo el Departamento, de punta a punta. Me recorrí todas las escuelitas rurales, que son más de 30; las visité a todas. Trabajé con todo los intendentes, con todos los jefes comunales. Realmente, me gustó mucho esa tarea, pero hoy me veo obligado a volver a mi pueblo.

¿El antecedente de su gestión ayudará también a que Hacemos Unidos por Córdoba haga una Elección?

R.L.: -Yo creo que sí. La voy a acompañar a Cintia (Llovell) a recorrer todo el Departamento, como yo lo hice porque vale pena. Es una experiencia muy linda que me tocó vivir.

Ganar Villa del Totoral es imperioso. ¿Cómo ve la situación en la cabecera del Departamento?

R.L.: -Villa del Totoral tiene el 42 por ciento del padrón electoral del Departamento así que la Villa es la que, realmente, define. Tenemos un buen candidato. Creo que va a andar muy bien. Está trabajando mucho en su campaña, recorre mucho la ciudad, es una persona muy preparada, es un profesional. Y ahí se hará la diferencia para ganar el Departamento.

19-05-2023