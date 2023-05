La Izquierda presenta la única mujer candidata a Intendenta

Jesús María. Para el común de los vecinos, Norma Yolanda Peñaloza es “La Yoli”, dirigente del gremio que agrupa a los empleados municipales, cara visible del sector más combativo del sindicato, mamá sola de un hijo por el que siente mucho orgullo, “perrera” (como se autodefine porque cría cinco mascotas), inquieta, una peleadora de la vida.

Para las Elecciones Municipales del venidero 11 de junio es la única mujer proclamada candidata a Intendente: representará al Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U).

La presentación de esta lista causó cierta sorpresa, más aún cuando el día en que fue entregada ante la Junta Electoral Municipal estuvo acompañada por la candidata a Vicegobernadora, Soledad Díaz García, militante del Partido Obrero.

El FIT-U está integrado por la Izquierda Socialista (IS), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Partido Obrero (PO)

¿Por qué querés ser Intendente?

“Yoli” Peñaloza (Y.P.): - Me creo capaz y le doy para delante. Así como recuperé un sindicato burocrático, puedo hacer buena Elección. Soy una empleada municipal, soy Secretaria Adjunta del SITRAM, y pienso que tengo conocimiento de lo que es estar en la vereda de enfrente. Entonces, quiero actuar de esa manera: estando en la otra vereda, porque acá siempre fueron los capitalistas, los que tienen campo. En mi caso no. Soy una empleada, una trabajadora. En el Sindicato, hoy tenemos más de 200 personas. Me apoya mucho el Partido Obrero de Córdoba y será porque ven en mí a una luchadora. Espero que la gente me responda, tengo muchísimos conocidos por el hecho de haber trabajado en APROSS muchos años (...) y creo que me aprecia la gente porque he tratado de dar lo mejor como empleada y nunca me lo reconocieron… Por eso quiero que ahora les reconozcan a mis compañeros el trabajo que están haciendo (...). Y estoy acompañada también por el Polo Obrero, que en estos momentos lo tiene a cargo Paola Araujo.

¿Quiénes integran tu lista?

Y.P.: - En la lista hay de todo un poco: empleados, amas de casa, trabajadores sin un sueldo fijo, empleados municipales, del Sindicato.

¿Y tenían gente suficiente para armarla? Otros Partidos estuvieron bastante apremiados…

Y.P.: - Sobró gente. Porque queremos darles a todos una oportunidad. También tenemos buenos asesores, principalmente, el Dr. (Jorge) Navarro.

La aspiración primaria del espacio es conseguir una banca en el Concejo…

Y.P.: - Sí, sí. Una banca en el Concejo para que a la Izquierda empiecen a conocerla. Muchos piensan “los zurdos son esto o aquello”. No, no. Hay gente muy buena, con buenos pensamientos, con buenas ideas, gente inteligente, que le hace falta un poco a la Argentina, ¿no? Porque estamos muy venidos abajo.

¿Cómo será su campaña proselitista? Por redes, en el territorio…

Y.P.: - Hace muy poquito que terminamos de armar la lista y ahora vamos a empezar a visitar a los vecinos. Puerta a puerta. Al vecino, al conocido, a todos. Yo voy a visitar a mis compañeros de trabajo, que mejor que nadie me conocen cómo soy. Voy a entrar al Obrador, al IMEI, al municipio… A entregar las propuestas que tenemos. Y por redes también vamos a estar.

¿El votante al que se dirigirán es aquel que está decepcionado, que ve que siempre son los mismos? ¿Van por el “voto bronca”?

Y.P.: - A eso vamos. Mirá lo que pasa en Córdoba. ¿Cuántos años hace que está este hombre, Schiaretti? Ya es hora que se vaya, me parece. Y acá en Jesús María, ¿quiénes están? Los que tienen plata. Entonces, no están nunca del lado del empleado, nunca se ponen del lado nuestro. Me parece a mí que en este momento somos un Partido diferente, con muchas ganas de trabajar (...). Y yo soy una persona sincera, me gusta decir las cosas de frente y me gusta trabajar bien, contenta, con gente que no sea nariz parada. Yo no elegí a la gente de mi lista ni por físico ni por caras bonitas. Acá vamos a trabajar todos. (...) La gente pobre también sabe manejar una computadora, no solamente ellos por tener carita linda.

¿Cuáles serán las prioridades a defender desde el Concejo?

Y.P.: - Veo a la gente muy triste, desde arriba hasta abajo, desde el Gobierno Nacional. La gente está preocupada. Yo hago las compras y veo que hoy compro un caramelo a dos pesos y mañana está a diez. Esas cosas no me gustan, me molestan. Entonces, habrá que tratar de corregirlas. Con los sueldos que tenemos no podemos pagar un impuesto. Son muy altos. Y únicamente los pueden pagar ellos, los jefes, los que ganan mucho. Nosotros, los de abajo, no tenemos esa suerte. Y el trabajo municipal ya está hecho, no hay que modificar muchas cosas. Vos entrás a los programas y ya está. A lo mejor tengamos que arreglar algo, todavía no lo sabemos con lo que nos encontraremos.

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

Intendente: Norma Yolanda Peñaloza.

Concejales Titulares: Noma Yolanda Peñaloza, Pedro Gustavo Ramírez, Nora Paola Araujo, José Ignacio Vera, María Del Carmen Orona, Roberto Nahuel De León, Elida Betina Cuitiño, Marcos Eduardo Coronel, Rocío Aylén Páez.

Concejales Suplentes: Gustavo Daniel Iturria, Jenifer Micaela Araujo Canelo, Rubén Hugo Orona, Yamila Katerine Díaz, Rubén Fabián Coronel, Érica Daniela Francisetti, Franco Daniel Peralta, Gabriela Camila Quipildor, Agustín Zarfolin.

Tribunos de Cuenta Titulares: Luisa Estefanía Moyano, Sergio Alejandro Vitri, Julieta Ivana Moyano.

Tribunos de Cuenta Suplentes: Juan Domingo Córdoba, Yanina Dayana Castro, Fabián Fernando González.

13-05-2023