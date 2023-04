Juntos por el Cambio irá unido en las Elecciones Municipales

Jesús María. En horas del mediodía, Luis Picat y Gabriel Frizza comunicaron oficialmente en sus partidos que ambos depondrían su posible candidatura a Intendente Municipal y que el 11 de junio la UCR y el Pro irán unidos en la boleta de Juntos por el Cambio.

El candidato a Intendente será el actual secretario de Gobierno y Coordinación de Luis Picat, Federico Zárate.

A su vez, Luis Picat aspiraría a ser legislador nacional por Córdoba en el espacio que lidera Patricia Bullrrich.

Visto así, el mayor renunciamiento ha sido el de Gabriel Frizza, que no ocupará ningún cargo a partir de diciembre de 2023.

La situación de Jesús María era motivo de preocupación en Juntos por el Cambio, ya que sólo esta ciudad y Río Tercero quedaban con radicales por un lado y liberales por el otro, compitiendo en las Generales como si fuera una interna abierta.

De este modo, privilegian la unión en una alianza con vistas a la contienda electoral a nivel provincial y nacional.

No obstante, no deja de ser sorpresiva la decisión de no pegar las elecciones municipales y provinciales, habida cuenta de la tracción que podrían ejercer los candidatos locales en favor de la lista provincial.

10-04-2023