Preocupa al fuero local el cierre del Juzgado de Paz

Jesús María. La última semana de 2022, días antes de que comience la Feria en la Justicia, la delegación local del Colegio de Abogados de Córdoba tomó conocimiento de que el 29 de diciembre era el último día de atención del Juzgado de Paz de Jesús María.

La noticia conmocionó a la sociedad en general. “Desde ese momento, mucha gente, no solamente letrados, comenzó a comunicarse y llegarse al Colegio de Abogados expresando preocupación y viendo en nosotros un medio para lograr que se revise la decisión”, informó la presidenta de la delegación, Marcela Colombo.

La reconocida abogada reconoció que los Juzgados de Paz han sido creados para llevar el servicio de Justicia a muchos lugares de la provincia que no cuentan con Tribunales: “Visto así, en Jesús María desde hace 30 años no debería haber existido. Con la creación de los Tribunales locales, el servicio de la Justicia de Paz no sólo continuó brindándose, sino que además funcionaba dentro de la sede de los propios Tribunales, primero en el viejo edificio de calle Belgrano y luego en la nueva sede de calle Sarmiento”.

En mayo de 2019, debido a la falta de espacio en el Palacio de Justicia local, el propio Colegio de Abogados había tenido que desalojar una sala de servicios que tenía en ese lugar, que más tarde fue destinada a Oficina de Conciliación -Laboral-. Desde entonces, se insistía en la necesidad de contar también con la oficina en la que funcionaba el Juzgado de Paz.

Función social.

La función propia de un Juzgado de Paz es brindar el servicio de Justicia como amigable componedor. No obstante, pese a la creación de los Tribunales locales, en Jesús María y zonas aledañas se sostuvo por más de 30 años.

En los últimos tiempos, a través de las juezas Blanca Fassi y Noelia Di Filippo, tenía una valiosa función social, en especial la de fedatario, es decir, da fe de la autenticidad de una firma, de un documento.

“Atendían a diario al abuelo que necesitaba certificar un documento para presentar en ANSeS o PAMI, a la persona que necesitaba certificar una copia para un trámite y no contaba con recursos, al papá que debía cruzar la frontera con un hijo menor en enero y necesitaba la autorización del otro progenitor, al aspirante a gendarme cuya familia le ayudó a comprar el pasaje y llegó a la ciudad con lo puesto para incorporarse a la Fuerza y necesitaba certificar una firma en un contrato, así podría seguir enumerando casos –amplió Marcela Colombo-. Ese rol, ese trabajo que beneficiaba al ciudadano de a pie y no afectaba la actividad de los escribanos, de los abogados”.

Lo que viene.

En principio, la decisión del Poder Judicial es indeclinable. Aun así, tan pronto como conoció la noticia, el colegio de abogados se contactó con el Inspector de Justicia de Paz de la Provincia, Ricardo de Toro, un defensor de la continuidad del Juzgado.

Por otro lado, la Marcela Colombo y la concejal Mariana Ispizua se reunieron con el intendente Luis Picat para buscarle una posible solución a la situación.

El 26 de enero, en sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante incluyó en el Orden del Día la necesidad de instar al Tribunal Superior de Justicia a rever la decisión de retirar el Juzgado de Paz de Jesús María. “Hay un compromiso de la Municipalidad de colaborar con el espacio para el funcionamiento y, con el acompañamiento de los colegas concejales (Mariana) Ispizua y (Simón) Zoldano continúan las gestiones en tal sentido”, confirmó la presidenta del Colegio de Abogados.

Cabe agregar que en el Juzgado de Paz de Colonia Caroya, que funciona en Av. San Martín 3681, en diagonal al Templo Parroquial, atienden a los vecinos de Jesús María los días martes y jueves. Si bien la distancia les dificulta el traslado a muchas personas, es un paliativo.

Por otra parte, en Sinsacate, en calle Facundo Quiroga y 25 de Mayo, atienden a quienes tienen domicilio en ese municipio.

24-02-2023