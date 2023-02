Jesús María. Pasado el Carnaval, la feligresía católica comienza la Cuaresma con el Miércoles de Cenizas.

Las celebraciones serán en la Capilla de Ntra. Sra. de Fátima, a las 19, y en el Templo Parroquial, a las 20, bajo el lema “conviértete y cree en el Evangelio”, frase que el sacerdote dice en la ceremonia cuando le hace una cruz en la frente a cada participante.

La imposición de la ceniza es el rito característico de esta celebración litúrgica. La ceniza se obtiene de la incineración de los ramos bendecidos el Domingo de Ramos del año anterior.

La Cuaresma -del latín quadragésima, que significa “cuarenta días”- terminará en la Semana Santa.

El número 40 se repite en toda la tradición bíblica: Dios envió el diluvio 40 días y 40 noches; el pueblo de Israel peregrinó 40 años hasta la tierra prometida; Jesús estuvo en el desierto 40 días. Todo indica que el 40 simboliza la prueba, pero no como un castigo o algo dramático, sino como una renovación interior, espiritual: se trata de 40 días para examinar, para preparar el camino, para no dejar aquello que no debe convivir en nosotros.

Hay que renovarse para cambiar y resucitar junto a Jesús en Pascua: son 40 días para volver a vivir.

22-02-2023