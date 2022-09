Patricia Bullrich pidió terminar con un país bajo extorsión

Jesús María. La presidenta del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich visitó el pasado 3 de septiembre la 75ª exposición de la Sociedad Rural de Jesús María y el domingo se reunió con la militancia de la región en el bar Kariba, propiedad del presidente del PRO Jesús María, Raúl Clérico.

El domingo, en su alocución frente a la militancia, se refirió a los ejes de su precandidatura a Presidenta de la Nación, intención compartida con el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

La propuesta de Bulrrich se basa en: educación Sarmiento 5.0, seguridad y economía dinámica.

“El cambio que tenemos que hacer es muy profundo y nos tiene que llevar a reflexionar: cuando fuimos gobierno hicimos cosas muy importantes, pero también tuvimos un ritmo que significó que ese cambio fuera reversible, que nos llevó a ir para atrás y que hoy tengamos el gobierno que tenemos; nuestro cambio no puede ser de ‘sigamos’, sino de Cambiemos”, vociferó.

Economía dinámica.

Uno de los puntos centrales de su discurso fue la necesidad de desarrollar una economía que proteja la producción nacional, con facilidades para el campo y condiciones para cualquier vecino que quiera levantar su propia empresa.

“No podemos tener una estructura impositiva como la que tenemos, con 160 impuestos”, dijo. Y recalcó que “no podemos tener 27 mil leyes contradictorias entre sí y contrarias a la producción y al trabajo. Tenemos un Convenio Colectivo de trabajo de 1975. Necesitamos la modernización del mundo en el que vivimos hoy”.

Además, sostuvo la importancia de dejar de “apretar” al campo con las retenciones e impuestos a los bienes personales en tiempos en los que se pagan Ganancias, mientras que reforzó la necesidad de habilitar al sector productivo para explotar su potencial exportador.

“Tenemos que dejar que los países vecinos compitan y nosotros tenemos el freno de mano, cuando Argentina es el país de los campos, que sigue exportando a pesar de las trabas que hoy tiene (...) y que el dinero del campo quede en los campos y en los pueblos”, dijo.

En otro párrafo recalcó la necesidad de que el país disponga de condiciones más simples para que cualquier vecino pueda tener su propio negocio: “Necesitamos que haya competencia, que podamos tener una economía dinámica. No puede ser que tengamos siete tipos de cambio en Argentina; tenemos que tener moneda, el déficit fiscal que nos come”.

Educación Sarmiento 5.0.

Al remitirse a su plataforma, en materia de educación señaló la necesidad de volver a recuperar el calendario escolar para garantizar la cantidad de días de clases en el país, al tiempo que cuestionó la medida aplicada en Buenos Aires para que los estudiantes pasen de año a pesar de no haber aprobado.

“Al que no aprendió hay que ayudarlo, hacer tutorías, pero no podemos decirles que tiene un título si cuando va a un trabajo no tiene el conocimiento mínimo porque el Estado no se lo dio. (...) Tenemos que hacer un Sarmiento 5.0; el Sarmiento de ahora significa que los chicos tienen que ir a clases todos los días”, dijo.

Seguridad.

En materia de seguridad, pidió a los presentes protección hacia policías y gendarmes, a quienes dijo que “va a cuidar”, porque son quienes “van a trabajar para defender a los ciudadanos”.

“No puede ser que cada vez que un policía proteja a un ciudadano termine ante un juez; no va, no es así; formamos a un policía tres años, le damos un arma, un uniforme y le decimos ‘represente usted el monopolio de la fuerza’ y cuando lo hace bien, lo mandamos ante un juez”, dijo.

No al atentado, no al feriado.

Finalmente, se refirió al reciente atentado contra la Vicepresidenta de la Nación , Cristina Fernández. Lo repudió, pero no dejó de manifestar su discrepancia con el feriado nacional decretado por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández.

“Pasó una desgracia enorme; le pusieron una pistola a la Vicepresidente en la cabeza, es terrible; ahora, ¿eso nos lleva a declarar un feriado nacional? ¿Nos lleva a no trabajar? No. El país sale trabajando, produciendo; esa persona estuvo a punto de cometer un asesinato, pero eso no se puede convertir en una situación facciosa; no se puede, al otro día, hacer una manifestación de un partido y decir que al gatillo lo terminó apretando la prensa, la oposición y la Justicia”, expresó.

Al mismo tiempo, insistió en la necesidad de que el episodio sea investigado.