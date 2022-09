Por mayoría se aprobó el nuevo Código Electoral de Colonia Caroya

Tras dos semanas de tratamiento en comisión, el Concejo Deliberante de esta ciudad aprobó por mayoría el nuevo Código Electoral de la ciudad, impulsado por el Departamento Ejecutivo.

La legislación elimina las Elecciones Primarias (hubo dos experiencias en 2011 y 2015), agrega la foto del primer candidato a concejal en la Boleta Única, reduce considerablemente el tiempo de campaña y agrega la prohibición de postulación a personas condenadas por cualquier delito (ficha limpia).

El debate se dio después que el bloque oficialista levantara la mano a favor del proyecto.

La oposición votó en contra y lo fundamentó con críticas al Intendente Gustavo Brandán.

“Esto tiene como único fin obtener beneficios personales por parte del Intendente. Llama poderosamente la atención, el interés y tiempo que le ha dedicado en estos días al presente proyecto, lo cual no ha imitado en ningún otro proyecto elevado durante la presente gestión. Cada vez que el Sr. Intendente se ve acorralado o limitado en la normativa legal vigente, busca modificarla como lo hizo en 2018 con la enmienda a la Carta Orgánica para ser reelecto”, dijo el concejal Matías Peralta Cruz en el Concejo.

Cuestionó que las propuestas que se hicieron desde el bloque Cambiemos fueron rechazadas y que no se les permitió sugerencias.

“Eliminar las Primarias implica un gran retroceso institucional y de garantías democráticas”, sentenciaron.

Y hasta se animaron a especular con respecto al cambio en la Boleta: “El Intendente pretende ser primer concejal en las próximas elecciones, ya que no puede ser reelecto, y con su foto tratar de traccionar algún voto a alguno de sus candidatos que hoy poco miden”.

La respuesta.

Luego de las palabras oficialistas de Alejandro Ghisiglieri y Mariano Oliva defendiendo la ordenanza, le dieron la palabra al Intendente, que se encontraba presente en la sesión.

“Lamento que estas discusiones se transformen en cuestiones personales y se apunte a mi persona. Si alguno cree que esto es malintencionado, son solo chicanas. Especulan lo de la foto porque tienen miedo que yo vaya en alguna boleta. Me provoca risa”, comenzó diciendo.

Aseguró que eliminar las PASO fue un pedido de Cambiemos en 2019 y que el Código Electoral merecía reparar algunos errores que tenía.

“La calle no está enamorada de Elecciones Primarias y menos si no son obligatorias como acá. Teníamos que perfeccionar algunos errores que tenía nuestro Código. La boleta que proponemos es la misma que la oposición nacional está votando en el Congreso. El ciudadano va a poder votar lista completa o cortar boleta en tribunal de cuentas, que antes no se podía hacer. Esto es un avance institucional”, reflexionó.

Sobre el final, Hernán Ardiles le preguntó irónicamente: “Quiero saber si esta es la última vez que va a cambiar el Código o si cada vez que se aproximen las elecciones va a pedir más modificaciones”.

“En 2018 fue la voluntad popular la que avaló la enmienda y usted quiso impugnar ese resultado ante la Justicia”, le retrucó el Intendente.