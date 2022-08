Matías Roldán quiere ser Intendente y desea una interna en Juntos por el Cambio

Colonia Caroya. El ex Secretario de Control y Fiscalización de la Municipalidad, Matías Roldán, entró en la etapa de precampaña electoral y es el primero en manifestar públicamente sus intenciones de ser precandidato a intendente para los comicios locales de julio de 2023.

Con licencia sin goce de sueldo en la Municipalidad, es profesor en un par de instituciones, entre ellas Gendarmería Nacional, y arma un espacio que acaba de presentar en sociedad: “Unidos Podemos”.

Lo hizo a través de una peña que se realizó en Bº Malabrigo, aunque no fue un lanzamiento.

Aún no es un partido político, pero localmente tendrá la difusión para identificar a su referente, ya que si quiere ser precandidato tendrá que usar el sello de algún espacio de Córdoba que quiera tenerlo.

¿Será el Frente Cívico? Aunque Roldán lo mencionó como una posibilidad, ya que algunos se encargaron de asegurar que iba a ser “el candidato caroyense de Luis Juez”, los últimos rumores indican que habría tenido algunos desencuentros con quienes manejan el partido a nivel local.

En caso que pueda darse esa opción, y si Juntos por el Cambio integra al Frente Cívico a la a- lianza provincial junto al PRO y la UCR, Roldán quisiera participar de una interna en las Primarias caroyenses.

“Ojalá suceda eso porque es lo más transparente; el que pierda debe acompañar; pero, por ahora, a nivel local nos interesa escuchar al vecino y lo que pase en la provincia se verá; lo que necesitamos es que alguna vez trabajen desde arriba hacia las localidades y no al revés”, dijo.

Igualmente, Roldán manifestó su intención de postularse, pero dijo que lo confirmará después de analizar los resultados de encuestas de imagen que encargó.

De familia peronista, Matías recalca que no tiene una alineación política nacional “clara”, pero a-segura que no comparte los ideales del Kirchnerismo.

Críticas a la gestión.

El ex funcionario de los gabinetes de Luis Grión y de Gustavo Brandán terminó en conflicto con la actual gestión, al punto que el Intendente terminó disolviendo la Secretaría que coordinaba.

¿Fue ese episodio el que te incentivó a pensar en una candidatura?

Matías Roldán: - En la gestión uno va haciendo camino y se entusiasma por hacer más cosas, pero los tiempos del municipio son otros. Y creí que el mejor camino es construir por otra parte con otro grupo de confianza.

En tal sentido, cuestionó a la actual gestión por el vínculo con el vecino.

“No hay accesibilidad de la gente al gobierno, no es escuchada, no es atendida; me llamó la atención porque hoy las formas de comunicación son muchas”, destacó.

También criticó a la actual oposición: “No puede estar sentada cuatro años y esperar los últimos dos meses para salir a caminar la calle. Hoy podrían hacer mucho más pese a ser minoría”.

