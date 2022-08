En la zona hay más de 30 hechos de tránsito por mes

Toda la zona. Los partes policiales dan cuenta de una realidad aún sin solución: casi todos los días se registra, como mínimo, un hecho de tránsito en Jesús María y Colonia Caroya.

“Hay un parque automotor muy importante, grande; hay muchas motos; durante la pandemia no se registraban tantos accidentes, pero después de la reapertura empezó a incrementarse la circulación; otro tema que no podemos ignorar es la responsabilidad personal; lo vemos en los controles de la Guardia Urbana Municipal, donde muchas personas andan sin las medidas de seguridad, como el casco, o les falta la documentación requerida para transitar; inclusive, hay motos que no tienen luces”, sintetizó el Director de Defensa Civil de la Municipalidad de Jesús María, Héctor Cejas.

Y añadió: “De todos modos, el factor número uno debe ser la imprudencia; la gente, hoy por hoy, anda muy alterada por la situación que vivimos; al tener la cabeza ocupada en otra cosa, aumenta la siniestralidad”.

En un alto porcentaje de hechos están involucradas motocicletas.

Cuando ocurren, por protocolo, los servicios de emergencias pueden ser activados por la Policía o la GUM, a través de Defensa Civil.

Las víctimas de estos hechos son derivadas, mayoritariamente, al Hospital Regional Vicente Agüero.

Su director, Dr. Ricardo Zoldano, informó que “hay una leve disminución de accidentes por el frío porque hay menos motos dando vueltas; porque son los motociclistas los que tienen accidentes con fracturas; más allá que por ahí llega al Hospital la misma cantidad de accidentados porque participan otros vehículos”.

En el centro asistencial, el Servicio de Traumatología está resentido: uno de los profesionales que trabajaba en él se radicó en Europa y otro fue trasladado a San José de la Dormida.

Hace meses, Zoldano gestiona los reemplazos. Ahora aparecieron dos candidatos a ocupar los cargos, pero la burocracia demora las soluciones necesarias.

Por el momento, el Hospital tiene un responsable del Servicio que hace todo lo posible para cubrir las demandas, pero está colapsado porque tiene dos profesionales menos.

Zoldano explicó que esta dificultad no repercute de manera importante en la atención de lesionados: “El médico de guardia, en el 99 por ciento de los casos, lo que hace es estabilizar al accidentado y derivarlo a Córdoba; atiende la urgencia con el terapista y todo lo otro se hace una vez que se estabilizó al paciente. El procedimiento quirúrgico es en un segundo tiempo”.

En traumatología hay dos urgencias: las fracturas expuestas y las luxaciones. Los médicos tienen una hora para intervenir en cualquiera de las dos. “A Córdoba demoramos una hora; por lo tanto, muchas veces lo subsanamos con derivación; obviamente, sería mucho más cómodo y seguro si tuviéramos traumatólogo que solucione todo acá; eso sería lo ideal para hablar de medicina de calidad” explicó el director del Hospital.

En cuanto a si es prioritario el análisis del tema, sostuvo que “la accidentología ha subido, pero no hay ningún plan al respecto”, aunque se habló informalmente de esta problemática con las autoridades municipales en más de una ocasión.

Para otorgarles el carnet, a los motociclistas les toman un examen teórico y uno práctico, al igual que a los principiantes y mayores de 60 años que conducirán automóviles.

En pocas semanas más, Jesús María comenzará a otorgar la Licencia con las exigencias nacionales, tal como es en Colonia Caroya.

El alcohol.

La alta siniestralidad con motociclistas involucrados no es el único tema relacionado al tránsito que preocupa a las autoridades municipales.

Héctor Cejas comentó: “También hemos visto que en los últimos tiempos aumentó la cantidad de conductores con alcoholemia elevada; hubo muchas retenciones de vehículos por esta causa; en los últimos controles, la cantidad detectada no baja de 10 autos”.

Según el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Federico Zárate, “la Municipalidad está trabajando en endurecer las ordenanzas y añadir a las multas otras medidas punitivas, como la retención de la licencia de conducir hasta que se haga una capacitación especial de reinserción o trabajo comunitario; y en especial con quienes son reincidentes en esta conducta”.

12-08-2022