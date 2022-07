La historia de resiliencia de “Rafa” Di Marco

Jesús María. Rafael Di Marco es un vecino que logró convertir el dolor que le provocó la muerte de su hija en una causa que busca mejorar el mundo: la previsión de los avatares del clima y el cuidado del medio ambiente.

Tras el fallecimiento de Mariana, en febrero de 2015, como consecuencia de las crecidas de los ríos serranos que se cobraron la vida de otras nueve personas y dejaron poblaciones devastadas por el paso del agua, “Rafa” decidió darle sentido a lo ocurrido y luchar para que nunca más pase lo que a su hija y a su familia.

“Nos cambió por completo la vida”, dice, refiriéndose a su esposa, Mariana Saint Bonnet, y a sus

e nadie en la vida pueda llegar a perder un hijo; desde 2015, la vida cambió y es otra ahora: la de recordar diariamente a quien es el amor de nuestras vidas”, sostiene.

Desde aquella partida que conmovió a toda la comunidad local, emprendió una lucha contra la indiferencia hacia los riesgos que provocan la imprevisión y la falta de políticas públicas cuando se trata de “imprevistos” de la naturaleza.

“Cuando uno atraviesa ciertos hechos en la vida necesita tener el tiempo más ocupado porque, si no, los recuerdos empiezan a venir más seguido; si no tenés claro qué debés hacer, te encerrás en un mundo del cual no salís; y no se trata de eso, sino de intentar decir: ‘Esto me ha pasado y debió ser por algo; y hay que volcarlo hacia algo positivo”, reflexiona.

Hoy es una figura pública y tiene en su haber una vasta experiencia. Fue asesor meteorológico municipal de Jesús María durante la gestión de Mariana Ispizua, tras recibirse de Técnico en Meteorología. Se destacó por ser el primer pronosticador oficial de la Provincia, desempeñándose en el Observatorio Meteorológico de Córdoba desde 2019.

“Soy un padre que sigue luchando e intentando cambiar cosas que uno ve que valen la vida porque no quiere que nadie vuelva a pasar lo que a uno le pasó; vivimos con una falta de prevención total, no entendemos ciertos mensajes de la naturaleza, de la vida, de nuestros seres alrededor”, opina.

Di Marco asegura que, a pesar de tener los datos en la mano, faltan voluntad, idoneidad e inversión estatal para cuidar el medio ambiente, intentar revertir los daños climáticos y evitar catástrofes como las ocurridas en las crecidas de 2015.

“Intento prevenir las consecuencias de la naturaleza; todavía no tenemos claro lo que es prevención y riesgo y uno trata de que la gente conozca sobre eso, informándola (...); cuando vivís con dolor y el recuerdo permanente e intentás acomodar en la mochila eso, empezás a comprender la vida de otra forma”, concluye.

