Familias por la Educación pide que se cumpla la Ley 9870

Jesús María. Integrantes de la Asociación Civil Familias por la Educación Córdoba se reunieron esta semana con concejales de Jesús María para presentarles un proyecto de ordenanza que inste al Gobierno de la Provincia a cumplir con la Ley 9870, que rige la organización y administración del Sistema Educativo.

En su recorrida por municipios, buscan apoyo para que se cumpla el Artículo 91º de esta ley sancionada hace 12 años: dice que el Consejo Provincial de Políticas Educativas y el Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo deben ser integrados por entidades que agrupan a padres.

Con ese propósito, ya se presentaron ante los legislativos de Río Cuarto, Bialet Massé, Alta Gracia, Rio Tercero, Villa Dolores y San Francisco.

Familias por la Educación se formó en septiembre de 2020, cuando los padres empezaron a pedir el regreso a clases presenciales, algo que recién ocurrió en formato “burbuja” en el siguiente ciclo lectivo. Recién este año hay una modalidad similar a la “normalidad” pre-pandemia.

“Las escuelas cerradas y la virtualidad dejaron al descubierto la decadencia de un sistema que atrasa y profundiza las desigualdades educativas y sociales que ya teníamos”, dijo la presidenta de la asociación, Soledad Cabral.

Ahora, el reclamo es mucho más profundo: presencialidad, cumplimiento del calendario escolar, mayor presupuesto educativo, plan integral de emergencia educativa, entre otros.

“En los últimos nueve años, el presupuesto en educación se redujo al 50 por ciento; dicho por el ministro Walter Grahovac, la mitad de los chicos que empieza la secundaria, no lo termina; llegan al Nivel Medio sin comprender textos; en Primaria hay chicos que no están alfabetizados; hay promesas incumplidas con las escuelas PROA y con los edificios ya existentes; no hay nombramiento de docentes; no se actualizan programas educativos; la mitad de los menores de 18 años está por debajo del límite de la pobreza y el 40 por ciento de los jóvenes no trabaja ni estudia. ¿Qué futuro tenemos como sociedad?”, se preguntó Cabral.

Los resultados de las Evaluaciones Aprender, difundidos esta semana a nivel nacional, sumaron nuevos argumentos al pedido: el 44 por ciento de los alumnos de Sexto Grado tiene dificultades para comprender un texto adaptado a su edad. En 2018, el porcentaje era del 24,7 por ciento.

“Pese a estos resultados nefastos, nos llama la atención el silencio del Ministro de Educación”, concluyó Soledad.

25-06-2022