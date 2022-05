Jesús María. Good Radio cumplió 15 años y los festejará este sábado, a partir de las 22, con una Fiesta Retro en el Salón La Ribera.

La emisora nació el 5 de mayo de 2007, transmitiendo desde un estudio montado en Miguel Juárez y Av. 28 de Julio.

Después de casi tres años, se trasladó a su actual sede, en Julio A. Roca 147.

“Cuando arranqué con la radio, más de uno decía ‘es mucha música’; prácticamente no había información; por esa razón puse la Radio Real, porque quería seguir manteniendo el estilo de la Good, que fuera una radio compañía, no una radio informativa; y me parece que fue una pegada”, recuerda y reflexiona su propietario y hacedor, Alejandro Alvarez.

La radio siempre se destacó por una programación musical con muchos clásicos internacionales, pese a que en sus inicios tenía más rock nacional y algunos latinos, que poco a poco fueron cediendo espacio.

Una de las novedades introducidas por la radio fue la incorporación de los videos clips de los temas que suenan en su programación. “Fue buenísimo y eso es algo que vamos a tratar de explotar dentro de poco; la radio visual terminó siendo, en los lugares donde hay que esperar para que te atiendan, el canal preferido; es el 950 del servicio de la Cooperativa”, comenta Alejandro.

Y anticipa: “Con unos cambios técnicos que haremos para ampliar la cobertura, la idea es tener un nuevo estudio, antes de fin de año, con tres o cuatro escenografías distintas para diferentes momentos; esto ya nos dio un gran resultado hace unos años atrás, cuando fueron las Elecciones municipales, que llevábamos como invitados a los candidatos”.

¿Cómo compite la radio con las nuevas plataformas y tecnologías?

Alejandro Alvarez: - Yo creo que por el gusto musical. No es que sepa muchísimo de música, pero cuanto más grande sos, más conocés. Tuviste más tiempo para escuchar. También hacemos hincapié, con la parte de video, en poner versiones que no pone nadie, de shows poco vistos. Por ahí también incorporo temas de grupos cordobeses de rock de los ’80, por ejemplo, que ya no se consiguen o no se escuchan con frecuencia en otras radios.

Mantener la coherencia tanto tiempo no es poca cosa. Y tiene que ver con las convicciones: “Yo creo que si existe Spotify o You Tube Premium, donde no tenés ni publicidad, es porque la gente quiere escuchar música. ¿Qué le pasa a la mayoría? No se acuerda cómo se llamaba un tema que quería escuchar y en el teléfono no hay una aplicación para buscar y escuchar rápido; yo mismo me sorprendo, a veces, con algunos temas que pongo porque hacía mucho que los escuchaba”, concluye Alejandro.

¡Feliz cumpleaños, Good Radio!

12-05-2022