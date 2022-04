Carolina Maldonado y Sergio Pintos compiten en el mundial de Descenso y Cross Country.

Colonia Caroya. La localidad neuquina de Villa La Angostura, ubicada sobre el lago Nahuel Huapi, es escenario -este fin de semana- del Campeonato Mundial Master (mayores de 35 años) de Descenso y Cross Country.

Más de 1.500 corredores de todo el mundo se inscribieron a la competencia que se desarrolla sobre el Cerro Bayo.

Entre ellos, hay dos ciclistas caroyenses que son los únicos representantes del Norte de Córdoba: Carolina Maldonado y Sergio Pintos, quienes hace una semana participaron del Campeonato Argentino, en el mismo lugar.

En los campeonatos del Mundo Master compiten en la modalidad XCO (Cross Country Olímpico) y en DHI (Down Hill o Descenso).

Este viernes, al mediodía, comenzaron las rondas de clasificación para la disciplina DHI, que requiere mucha técnica y velocidad en un circuito con muchos cortes y obstáculos.

Las Finales eran a partir de las 14:30 y, alrededor de las 17, fue la ceremonia de premiación.

El Descenso es la especialidad de Pintos. Lo practica desde hace 25 años y ya obtuvo títulos argentinos y buenas experiencias internacionales.

Tendrá que demostrar su capacidad en poco más de tres minutos que dura el recorrido desde los 1.500 m de altura hasta la base del cerro. Siempre, este tipo de actividad se define por centésimas de segundo.

El sábado y domingo se concentrará la actividad en el Cross Country.

Es un circuito mucho más largo, ya que empieza en el estacionamiento y vuelve al mismo recorriendo varios senderos que pasan cerca de la base. Es una prueba más física y de rendimiento.

Carolina ya fue Campeona del Mundo en XCO en agosto del 2019, en Canadá, y buscará repetir esta conquista en nuestro país.

Sergio también se anotó para Cross Country en su categoría.

Pedaleando cuesta arriba.

Para los dos ciclistas es un enorme esfuerzo económico participar del Mundial.

Aunque la competencia se desarrolla en nuestro país, todos los gastos están “dolarizados” y, al tipo de cambio, cada costo se multiplica por el valor en pesos argentinos.

Al igual que cuando Carolina fue Campeona en Canadá, el presupuesto para competir en un torneo internacional sale de sus propios bolsillos… o el de sus familiares.

Sergio Pintos fue contundente al respecto: “Al principio salía a pedir ayuda municipal, a buscar sponsors, pero es una actividad que no es popular. Ahora, directamente, ya me organizo con mis propios ingresos para la decisión de competir o no. Por ahora disfruto de este Mundial porque es en Argentina, pero no sé si más adelante podré cubrir los costos de otra competencia en el exterior”.

En tono de broma, nos dijo que “no quería llevar la cuenta de lo que lleva gastado” y que su objetivo es obtener un buen resultado, además de la experiencia de estar con los mejores del planeta.

