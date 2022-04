Docentes jubiladas reclamaron por sus haberes.

Jesús María. Docentes jubiladas se movilizaron este martes para reclamar por lo que cobran en función de lo establecido por la ley 10.694.

Lo hicieron con marchas en la plaza San Martín, de la ciudad de Córdoba, y en lugares públicos de toda la provincia.

En Jesús María, aprovecharon la presencia de legisladores de Hacemos por Córdoba en la sede de la Sociedad Rural de Jesús María -en la calle Tucumán- para presentarles su demanda personalmente.

El grupo fue escuchado por los diputados nacionales Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca.

“Donde estén nuestros legisladores vamos a ir para que, así como votaron la ley 10.694, que la deroguen, porque no es justo que no cobremos lo que aportamos tantos años”, dijo una de las manifestantes, la Prof. Cladis Della Casa.

“Nuestro reclamo es porque la jubilación hoy no es el 82 por ciento móvil que debería ser, sino que alcanza solamente el 64 por ciento, porque al activo le pagan en negro, no remunerativos, y a nosotros nos pagan sobre un básico que es irreal”, explicó.

Entre ellas hay personas con hasta 40 años de aportes del 18 por ciento de su sueldo.

Las docentes no se sienten representadas por el gremio, que no apoya sus demandas.

“Yo considero que Monserrat (Secretario General de UEPC) y Grahovac (Ministro de Educación de la Provincia) son uno solo; no podés estar con Dios y con el diablo; el Ministro no está y no nos escucha y el gremio dice que reclama, pero se le presentó un escrito para que nos apoyara y no lo ha hecho”, sostuvo Della Casa.

Las docentes también se consideran en desigualdad de condiciones con el resto de los empleados públicos, ya que los agentes de EPEC, de los Bancos, de la Justicia y la Policía cobran en blanco todos los aumentos. Por lo tanto, aun cuando la jubilación que cobran sea un 64 por ciento, si el sueldo de un activo llega a 300 mil pesos es importante. Por otra parte, a quienes cobran una jubilación y una pensión les descuentan el 20 por ciento de ambos haberes.

“El golpe de gracia fue que nos aumenten dos meses después que a los activos”, concluyó la portavoz de las docentes jubiladas autoconvocadas este martes.

