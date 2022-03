Luis Picat todavía no piensa en elecciones.

Jesús María. El intendente de, Luis Picat, dijo que todavía no tiene la mente puesta en las elecciones del año próximo.

“Están todos con ese tema; están adelantado las elecciones porque dijeron desde Córdoba que las iban a adelantar, pero falta mucho; soy muy abocado y muy obsesivo para que las cosas funcionen y se terminen (...) y hoy mi cabeza está apuntada a eso”, dijo sin negar ni confirmar aspiraciones.

En tal sentido, recalcó que recién podrá dilucidar e informar qué rumbo político tomará una vez que culmine su actual gestión. “Necesito, luego de terminar la gestión, sentarme y ver cuáles son los desafíos que hay por delante; si dentro de esos de-safíos está la ciudad de Jesús María, estaré; si no, serán otros”, insistió.

En tanto, al ser consultado si al iniciar su carrera política tenía aspiraciones de ocupar cargos en otros Poderes, como el Legislativo, saltó de su asiento: “¡Ni loco sería diputado o legislador! ¡Podría ser candidato, pero le dejaría el puesto al que viniera atrás. No soy una persona de mucha paciencia como para estar sentado 24 horas. Soy más de ejecutar, ya sea a nivel privado o institucional. No lo he buscado, me han terminado buscando… pero por las cosas que uno hace”.

N. B.: - Hay rumores que ya corren en ciertos pasillos municipales acerca de que tuvo ofertas del Gobierno de la Provincia para ocupar un puesto en el gabinete del gobernador Schiaretti.

Luis Picat: - No, no, no -respondió entre risas-. Para nada. Estoy diciendo que si estoy en algún espacio es porque me buscan, no porque yo esté buscando ocuparlo.

