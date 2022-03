Preparan en la provincia el operativo para el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2022

Córdoba. El Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2022 tendrá lugar el 18 de mayo y la instancia digital será a partir del 16 de marzo en todo el país, luego de su postergación en 2020 por la pandemia del Coronavirus.

Se hará bajo la órbita del INDEC y las Direcciones de Estadística Provinciales, en conjunto con toda la estructura de la administración pública nacional, provincial y de gobiernos locales.

En Córdoba, el operativo involucrará entre 70 y 80 mil personas y estará a cargo del Comité Censal Provincial, conformado por los ministerios y secretarías de Estado del Poder Ejecutivo provincial y presidido por la ministra de Coordinación, Silvina Rivero.

En toda la provincia hay jefas y jefes departamentales, quienes comandarán el operativo en el territorio y garantizarán el reclutamiento de la estructura censal. Han sido convocados por el Ministerio de Educación de la Provincia y la mayoría son inspectores zonales.

Esta semana se reunieron en el Centro Cívico de la ciudad de Córdoba para delinear cómo será la cobertura territorial del operativo.

La reunión fue encabezada por el Director General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba, Daniel Álvaro Ortega; el Secretario de Fortalecimiento Institucional, Héctor Conti; y representantes de la cartera de Educación.

Ahora trabajan en el reclutamiento de los jefes de fracción, quienes a su vez buscarán a los jefes de radio y a los censistas.

La semana que viene comenzará la capacitación virtual comandada y centralizada por el INDEC.

Censo Nacional 2022.

Se realizará el 18 de mayo a partir de las 8, pero desde el 16 de marzo hasta el 17 de mayo estará disponible el Censo Digital, a través del cual los ciudadanos que lo deseen podrán responder el cuestionario censal desde cualquier dispositivo electrónico.

Esta es una de las principales novedades del operativo de este año. Estará activo hasta el día en el que tendrá lugar el operativo territorial “tradicional”.

En el cuestionario censal definitivo, el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) no solicitará el DNI y mantendrá las innovaciones respecto al sexo asignado al nacer, identidad de género y habla o entendimiento de lengua de pueblos originarios -para quienes se autorreferencian descendientes o pertenecientes a pueblos originarios-.

La Provincia tuvo a su cargo el proceso cartográfico de división del territorio con los ejidos municipales ya incorporados y elaborar el listado de instituciones colectivas.

“El Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda es un insumo clave para el diseño de políticas públicas; en Córdoba trabajamos de forma interministerial entre las áreas involucradas y, periódicamente, revisamos los avances en el proceso para que el operativo cumpla con el objetivo de permitirnos conocer, cuantificar y analizar la estructura demográfica y socioeconómica y la distribución espacial de la población cordobesa”, destacó Silvina Rivero.

Innovaciones.

El operativo será un censo de derecho, es decir que recabará datos de las personas según su lugar de residencia habitual, aunque no estén presentes en el momento del relevamiento.

El cuestionario contendrá 24 preguntas vinculadas a las características de la vivienda y el hogar: tipo de vivienda, cantidad de hogares, cantidad de personas, material de los pisos y techos, disponibilidad de baño y agua, tipo de desagüe, combustible utilizado para cocinar -gas, electricidad, leña-, cantidad de habitaciones, tenencia de la vivienda, titularidad, disponibilidad de Internet, celular con Internet y computadora/ tablet.

También incluirá 37 preguntas relacionadas a las características de las personas: sexo, identidad de género, edad, educación, lugar de nacimiento, migración -cinco años atrás-, cobertura de salud, jubilación/pensión, autorreconocimiento indígena o afrodescendiente, trabajo/ ocupación, des- cuento/aporte jubilatorio, rama de actividad, desocupación/búsqueda, fecundidad de las mujeres de 14 a 49 años.

Jefes y jefas en los Departamentos del Norte cordobés

Silvana María Reineri Assef (Colón)

Félix Marcelo Correa (Totoral)

Marcela Rosana Paisio (Ischilín)

Adriana del Valle Londero (Tulumba)

Adriana Sosa Sánchez (Río Seco)

Sergio Adrián Sosa (Sobremonte)

¿Cuántas personas se espera censar?

Si bien las proyecciones de población elaboradas luego del censo del año 2010 por INDEC estiman que en Córdoba hay 3,8 millones de personas, los cambios en la tendencia de la fecundidad observados desde el año 2015 en adelante y los efectos de la pandemia por COVID-19 permiten estimar que la cantidad de censados se ubicaría entre los 3,6 y 3,7 millones de personas.

Cómo será el desarrollo del censo

Tendrá dos instancias. Una primera, optativa, de auto-empadronamiento por internet (e-CENSO), entre el 16 de marzo y el 17 de mayo de 2022; y una segunda con un operativo territorial “tradicional” el día 18 de mayo.

En el día del operativo en territorio, el censista pasará casa por casa para realizar el censo en las viviendas asignadas. En el caso que un hogar haya completado el formulario virtual, le entregará al censista el código asignado por el sistema luego de finalizar el e-CENSO.

Se censará en el domicilio particular o en la institución colectiva, no en el lugar de trabajo. Además, serán censados quienes residen en Argentina y no son turistas internacionales.

El cuestionario será en papel y luego se ingresará por sistema de escaneo y reconocimiento automático.

Se utilizará, además, un sistema de gestión online que permitirá obtener los datos provisorios en menor tiempo.

28-02-2022