Colonia Caroya. El bloque de la minoría en el Concejo Deliberante analizó el discurso del Intendente Brandán.

“La Colonia ha crecido, pero hay que escarbar para encontrar obras con fondos municipales; entonces, que no nos falte Schiaretti y sus ayudas porque creo que el crecimiento a nivel local no ha sido ni cerca de los aportes que han llegado”, dijo el concejal de Cambiemos, Matías Peralta Cruz.

El edil aseguró que el discurso del pasado martes “es muy similar al del año pasado”. “Sus discursos parecen de una persona en campaña; muchas obras están bárbaras, pero a otras las venimos escuchando año a año y no se concretan, como el Banco Nación, las cloacas, los ingresos a la ciudad; son muchos, no son uno o dos; estaría bueno no prometer todos los años un millón de cosas”, añadió.

Sobre las prioridades legislativas, Peralta Cruz señaló la importancia de seguir trabajando en Ordenamiento Territorial y “avanzar en otras áreas que no traen votos, pero son muy importantes, como salud, educación, desarrollo social, deporte, cultura; la ciudad tiene una gran impronta sobre esas áreas”.

Con el mismo tono crítico, Hernán Ardiles dijo: “Acá hay un problema grave; se anuncian con bombos y platillos las cosas, pero después no se ejecutan; se necesitan obras que se terminen”.

Y puso como ejemplo el edificio del IPET 412: “Debiera estar listo hace cinco años y todavía no se sabe si en marzo los chicos arrancarán las clases ahí”.

También pidió uniformar las veredas en la Av. San Martín -obra votada por los vecinos en el Presupuesto Participativo 2020- y rearmar el Área de Tránsito.

“Necesitamos hacer una Mesa de Tránsito; teníamos un Área espectacular desde la gestión de Rody Visintín, de Luis Grión y en la primera de Brandán; después desapareció el área; Colonia Caroya necesita sí o sí trabajar en el tema tránsito; tenemos un déficit muy grande”, concluyó.

17-02-2022