La Municipalidad de Jesús María avanza en regularizaciones dominiales.

Jesús María. Cerca de 300 lotes de los barrios Sierras y Parque y La Costanera, de Jesús María, podrán ser escriturados por sus propietarios gracias a gestiones iniciadas por la Municipalidad de Jesús María.

En el caso de Bº Sierras y Parque, son 196 terrenos que todavía no figuran a nombre del municipio, aunque hay transferencias del gobierno local a favor de vecinos, ya sea por boletos de compra-venta, donaciones o entregas de tenencia. Como no hay dominio a favor de la Municipalidad, no se pudieron escriturar a nombre de sus propietarios.

Pertenecían a Lázaro Wainstein y fueron entregados a la ciudad mediante un convenio de dación en pago celebrado el 21 de diciembre de 2007 con sus herederos: Martín, Rubén y Arian Wainstein. El acuerdo fue homologado en sede judicial días después.

Su escrituración debía efectuar- se en un plazo máximo de seis meses desde la aprobación del convenio por el Concejo Deliberante, ante el Escribano que designase la Municipalidad, siendo todos los gastos de honorarios y sellados soportados en un 85 por ciento por el gobierno local y en un 15 por ciento por la Sucesión de Lázaro Wainstein.

Para labrar la Escritura fue designado el Escribano Jorge Zoldano, pero por distintas causas no se pudo concretar.

Posteriormente, se advirtió un error en la entrega de algunos lotes: no pertenecían al cedente. Se subsanó en 2013.

Inclusive, en 2014 y en 2016, la entonces Asesora Letrada municipal, Dra. Mariana Ispizua, solicitó que se dicte auto ordenando la escrituración, pero no se hizo hasta la fecha.

Ante el reciente fallecimiento del Escribano Zoldano, la actual Asesora Letrada Municipal, Dra. Betiana Fernández, denunció este hecho e instó el trámite judicial.

Al mismo tiempo, sugirió gestionar la escrituración a favor del municipio ante la Escribanía General de la Provincia, donde pueden realizarse también las Escrituras posteriores a favor de los adquirentes de los lotes con un considerable ahorro en los costos, tanto para la Municipalidad como para los vecinos.

Al mismo tiempo, el adquirente de uno de esos lotes le inició juicio de escrituración a la Municipalidad y las consultas al respecto se multiplicaron en los últimos meses.

Para poder concluir con la escrituración dispuesta en el Juicio, el Departamento Ejecutivo Municipal debe designar a un Escribano Público y afrontar los costos del proceso de escrituración.

Al pedir presupuestos a varios notarios, la Escribana Pública Constanza Belmaña le ofreció la donación de sus servicios profesionales al gobierno local y, mediante decreto, la Municipalidad aceptó su propuesta.

En estos días, la Dra. Fernández presentará en el expediente el decreto de aceptación de la donación de la Escribana, pedirá su designación y que, finalmente, se ordene la escrituración.

En La Costanera.

En Bº La Costanera buscan regularizar los dominios de 98 terrenos más, sobre los cuales ya se inició el proceso a tal efecto: los terrenos están a nombre de la Municipalidad.

El asentamiento empezó en el año 1972 y desde entonces ha cambiado la situación particular de cada grupo familiar. De hecho, en ese centenar de lotes viven cerca de 250 familias.

Quienes no tienen problemas de sucesiones ni causas judicializadas fueron relevados por funcionarios de Hábitat municipal para ver quiénes están en condiciones de acceder a la Escritura gratuita.

“Habrá casos en los que, si no se ponen de acuerdo, nosotros no tenemos la facultad de atribuirle la propiedad del terreno a alguien; la idea es limpiar lo más posible, pero esas personas que no lleguen a un arreglo tendrán que hacer una Escritura común y pagarla”, explicó la Dra. Betiana Fernández, quien inició un paciente trabajo para explicarle a cada interesado cómo solucionar su situación de la manera más ventajosa y ha seguido los expedientes casi artesanalmente.

En este caso, la Escribana Belmaña también donaría sus honorarios, pero la Municipalidad ha gestionado para que se les haga la Escritura gratuita.

Este jueves, equipos de la Dirección de Jurisdicción y Regularización Dominial y Fiscal dependiente del Ministerio de Promoción del Empleo y la Economía Familiar de la Provincia vinieron a Jesús María a verificar los datos que había recogido el personal de Hábitat, casa por casa, en 2021.

De acuerdo a la situación socioeconómica de cada uno se hará una calificación para ingresar al programa.

“Yo estimo que a más de la mitad de las familias le podremos escriturar”, arriesgó la Asesora Letrada de la Municipalidad.

Otros casos similares.

Un proceso similar se realizó en Bº San José Obrero y finalizó con éxito.

Fueron 10 vecinos que desde hace más de 30 años estaban esperando este documento de titularidad.

También está avanzada la gestión en Bº Latinoamérica para que más de 170 familias logren la tenencia definitiva de sus casas, construidas a principios de la década de los ‘90.

03-02-2022