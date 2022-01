Jesús María. La ex intendenta Mariana Ispizua preside el bloque de la oposición en el Concejo Deliberante de Jesús María, que votó en contra del proyecto de movimiento de suelos previo a la construcción de la nueva Terminal de Omnibus.

Su crítica al proyecto parte del inicio mismo de su elaboración: “Nosotros nos opusimos en su momento al convenio con la Sociedad Rural (cedente del terreno donde se hará la Terminal); establece que si en 2023 no está terminada la obra, se retrotrae; y no es una donación, como lo vendieron, porque hay que entregarles unos locales para que los explote la Sociedad Rural; por lo tanto, técnicamente ya no es una donación. Podrán decir que de otra manera no se podía comprar. Está bien, pero no digan que es donación. Que pongan las cosas como son”.

La edil de Compromiso Ciudadano añadió: “No conocemos cómo será el proyecto; le he escuchado decir al Intendente en algún medio que no es un proyecto de la envergadura del que nosotros habíamos proyectado y dijo que será un ‘parador’. Pero no pudimos acceder a lo que quieren hacer. Si no se sabe cuál es el proyecto, no se puede saber el presupuesto. Y con el agravante de que si no lo terminan en 2023, hay que devolverlo, con los daños y perjuicios que la Sociedad Rural crea que le han ocasionado”.

En lo que respecta al movimiento de suelos planificado, también tenían dudas. Hasta el momento, el material para el relleno será extraído del vertedero de residuos ubicado a la vera del camino a Nintes, donde también funciona la planta depuradora de líquidos cloacales, que será ampliada.

“Preguntamos si tienen permiso de Ambiente de la Provincia para sacar material del basural porque no se pueden hacer las fosas en cualquier lado; dicen que tienen todas las autorizaciones, pero es todo verbal”, concluyó Mariana Ispizua.

