Las chicas del Agraria ascendieron de categoría.

Colonia Caroya. Juventud Agraria Colón logró el ascenso a la División de Honor de la Federación Cordobesa de Voley al eliminar a Ingeniero Lucas Vázquez, de Montecristo, en Cuartos de Final de la Liga A1.

Pudieron haber festejado como locales pero, por la Fiesta del Salame, las chicas de Agraria tuvieron que definir todo en la cancha de Alianza Jesús María.

Todas las categorías debían enfrentarse, en dos días, y sumar la mayor cantidad de victorias.

El sábado, de visitantes, ganaron en Sub 16 y Primera, pero perdieron en Sub 18 y Sub 21.

El domingo, haciendo de locales en Jesús María, ganaron en Sub 16 y perdieron en Sub 18.

Como el partido de Primera podía ser accesible, pasó a tener vital importancia la definición del encuentro en Sub 21. Y vaya si fue emotivo: en un final apasionante, las caroyenses ganaron en el quinto set y el triunfo se festejó como el mismísimo ascenso.

Luego, las mayores derrotaron sin problemas a Ing. Lucas Vázquez -3 a 0- y sentenciaron el segundo ascenso de la historia del vóley femenino del club del Lote XI, el único de la ciudad que practica este deporte.

“Esfuerzo, sacrificios, entrega absoluta, mucho entrenamiento y preparación para lograr el tan ansiado objetivo; se ganó, se consiguió y ahora queda disfrutar”, indicaron en las redes sociales al anunciar el logro.

En 2019, los planteles de Agraria quedaron en las puertas de la hazaña: perdieron el partido final en tie-break.

A esta nueva posibilidad no la desaprovecharon y serán de la División de Honor Femenino, la máxima categoría del vóley de la región Capital y alrededores de Córdoba, donde competirán con Club Municipalidad (Campeón del Torneo Nacional Sub 16) o Atenas, que participa en la Liga Argentina. “Es un salto de calidad enorme para el vóley de Caroya”, indicaron.

Florencia Brusco, Claudio Nieva, Santiago Moyano, Ezequiel Giménez, Celeste Nieva y Romina Verón son los entrenadores de las diferentes categorías del vóley albiceleste.

El Torneo continúa: deben jugar los play-offs (Semifinales), claves para definir posiciones en la Divisional Honor 2022.

25-11-2021