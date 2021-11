Los jinetes tienen diferentes posturas sobre el uso de casco para montar.

Jesús María. La seguridad de los jinetes en el Campeonato Nacional de Jinetea- da que se hace en cada Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María parecía un tema olvidado después de la suspensión de la edición 2021 por la pandemia.

Sin embargo, la Asociación de Cooperadoras Escolares había anticipado en 2020, en plena Fiesta Gaucha, que se vendrían cambios en el reglamento.

Las modificaciones fueron anunciadas este lunes: las delegaciones que compitan en el campo del anfiteatro José Hernández deberán montar con casco y chaleco protector.

El 15 de enero, después de la muerte de Norberto Eric Cossutta, de 40 años, jinete de la delegación de Catamarca, las autoridades del Festival anticiparon en una conferencia que en la siguiente edición se pediría el uso de casco y chaleco.

Unos días después, cuando el Campeonato 2020 iba finalizando, se accidentó Leonardo Trevisán, quien estuvo 20 días internado hasta que, de manera milagrosa, se recuperó.

De los elementos protectores no se volvió a hablar, al menos mediáticamente, hasta ahora.

El Festival no quiere aparecer en los títulos de la prensa nacional por muertes o lesiones graves de los jinetes y decidió cambiar boinas y sombreros por un casco que tiene un diseño similar a los que se usan en el fútbol americano.

Repercusiones.

El multicampeón de jineteada Jorge Raúl Aristegui aceptó el uso de casco y confirmó que él lo utiliza: “Estoy contento que sea una realidad. Yo me golpeé varias veces. En septiembre de 2019 lo empecé a usar. Ya me había golpeado la cabeza tres o cuatro veces fuerte y el médico me dijo que no me podía golpear más. Y empecé a usarlo. No pesa nada, es livianito, no es incómodo. Los que dicen que se pierde la tradición, nada que ver. Es una protección que se usa esos segundos arriba del reservado”.

El santafesino Ramón Córdoba, campeón en Gurupa, dijo que “habrá que implementarlo porque todos queremos jinetear. Si se dificulta la jineteada, será cuestión de una o dos montas hasta que se adapten”.

Otro jinete consultado fue Joaquín Griollo, Subcampeón en el Campeonato de 2019.

Desde Corrientes, opinó: “No está mal, pero de mi parte no me gustaría usarlo. Yo creo que cuando te van a pasar las cosas, te van a pasar con o sin casco. Con compañeros que estuve hablando, no lo aceptan. Un casco te quitaría mucho reflejo en segundos en los que hay que estar totalmente concentrados. Cada montador que está en Jesús María sabe el riesgo al que se expone y para eso hay un Seguro. Nadie quiere que muera ni un jinete ni un caballo, pero cuando las cosas tienen que pasar, pasan”.

