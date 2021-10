Córdoba. El Ministerio de Salud actualizó el protocolo para comunidades cerradas de la provincia, en el contexto de pandemia de COVID-19.

Mediante esta actualización, se establecieron los lineamientos generales de organización y funcionamiento, en cuanto a la bioseguridad de los diferentes centros de atención de larga estancia, como las residencias geriátricas o los hogares que albergan personas con discapacidad.

Este nuevo protocolo fue desarrollado en conjunto con la Asociación de Geriátricos de la provincia de Córdoba y la Unión de Geriátricos.

Medidas generales

- Visitas cuidadas: Toda persona externa a la residencia deberá coordinar previamente con la administración de la institución y acreditar al menos una dosis de vacuna contra el COVID -19 (habiendo transcurrido al menos 21 días desde la última dosis) y se recomienda realizarse un test de antígeno COVID -19 previo, de no más de 48 horas antes. Las visitas tendrán una duración de no más de una hora, se desarrollarán al aire libre o de no ser posible en una habitación con ventilación cruzada permanente y con no más de dos visitantes por persona.

- Salidas: Las salidas de residentes por motivos de recreación, trámites personales o controles médicos deberán ser autorizadas por el equipo de profesionales de la residencia y llevarse a cabo en el transcurso de un día. El residente deberá utilizar barbijo quirúrgico durante todo el tiempo que dure la salida. Se deberá realizar test de antígeno a las 72 horas del reingreso y el resultado deberá quedar asentado en la historia clínica.

En caso de que la salida sea por un plazo mayor a las 24, las condiciones del ingreso dependerán de su situación frente a la vacuna. En este sentido, en el caso de que el residente tenga al menos una dosis de vacuna (al menos 21 días desde la última dosis), se solicitará a su ingreso una PCR negativa y monitoreo de síntomas por siete días, realizando un test de antígeno al día cinco y siete posteriores.

En cambio, en la situación en donde el residente no posea su esquema completo de vacuna contra COVID -19 (al menos 21 días desde la última dosis), deberá tratarse como un nuevo ingreso. La gestión de la realización de los hisopados estará a cargo de la familia o de la institución.

- Ingresos: Al momento de un nuevo ingreso se deben considerar nivel de ocupación y/o espacios disponibles para mantener aislamiento adecuado según protocolo, y cumplir los siguientes requisitos:

- Firma de la declaración jurada por parte del familiar, aceptando los términos y condiciones de la institución.

- Hisopado negativo (PCR) al ingreso, con no más de 48 horas de realizado.

- Se recomienda controlar que el carnet de vacunación esté al día, especialmente en relación a la vacuna contra el COVID-19.

- El nuevo residente debe permanecer en lugar de aislamiento por siete días (habitación individual con baño de uso exclusivo).

- La institución deberá informar del nuevo ingreso a la mesa de comunidades cerradas del COE por mail adjuntando: copia de la declaración jurada del familiar, resultado de la PCR previa al ingreso y del test de antígeno del día al séptimo día siete.

- Medidas de prevención y control de infección

- Evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos, platos, vasos, teléfonos celulares y otros objetos personales tanto entre el personal como entre residentes.

- El personal debe mantener el uso del equipo de protección personal durante toda su jornada de trabajo en la residencia (con excepción de los periodos de descanso o refrigerio, que deberán ser realizados en forma individual).

- Respetar las medidas generales de prevención para evitar la transmisión de la enfermedad.

- Mantener los ambientes ventilados, facilitando la circulación y renovación del aire interior de las instalaciones.

- Asegurar la limpieza y la desinfección de las instalaciones, al menos dos veces por día o cuando esté visiblemente sucio, primando el uso de desinfectantes que impidan la proliferación del virus

Los trabajadores de la salud seguirán el mismo protocolo vigente para el personal de Salud. En este sentido, es importante destacar que el trabajador que es contacto estrecho de un caso positivo conviviente, debe aislarse siguiendo el protocolo, cumpliendo aislamiento por 10 días desde el último contacto.

02-10-2021