El miedo de Picat: la brecha en la juventud.

Jesús María. El intendente Luis Picat, se refirió a lo que entiende como el principal desafío de su gestión, tras haber atravesado lo que creemos ha sido lo grueso de la pandemia: reducir la brecha en la juventud para que puedan acceder a mejor educación.

El funcionario dijo que “podría haber usado más dinero para que algún niño o niña termine el secundario a los 18, pero lo veo difícil. A pesar de estar haciendo el esfuerzo, hay cosas que uno no maneja”.

“Las oportunidades no están, a pesar de que muchos tienen profesiones o están estudiando; en el día a día de la gestión me doy cuenta de que muchos otros chicos están más lejos de esas oportunidades debido a que no terminaron el secundario”, dijo el mandatario.

“Hay una brecha que no es cultural, sino de oportunidades para aquellos que están muy lejos de poder llegar a estudiar siquiera un terciario; ese es mi temor y cada vez va aumentando; y no está relacionado a lo que pueda dar el municipio como herramienta de salida, sino que es una situación macro del país”, explicó.

Atento a esa coyuntura, ¿cuál es el plan? Picat señaló que, a pesar de las limitaciones de un municipio, se pudo acercar la conectividad a los barrios más vulnerables de la ciudad, está en marcha la Incubadora Empresarial, se sigue desarrollando el ‘Hub’ tecnológico y se proyecta comenzar con capacitaciones en oficios que se articularán con el Ceder.

“Al que está en ‘clase media’, lo tenemos que consolidar a través de inversiones en infraestructura, de promoción; consolidar la actividad económica; y para el que no tiene las mismas oportunidades, la Agencia de Desarrollo Económico da capacitaciones, generando un rubro nuevo en tecnología: la Municipalidad te capacita para que aprendas a usar una computadora”, dijo.

Una mochila pesada.

Picat insiste en que el problema es macro y que todo esfuerzo es insuficiente debido a que los municipios se responsabilizan por obligaciones de los gobiernos de la Nación y la Provincia:

“Estar cerca de las escuelas, conectarlas, no es responsabilidad nuestra; en relación a la etapa terciaria, también nos tenemos que hacer cargo de eso; te están tirando el Paicor, el mantenimiento de las escuelas y, cada vez más, las municipalidades nos tenemos que hacer cargo del presupuesto, el acceso a las viviendas, a las tierras. Antes era sólo ABL, ahora se tiene que encargar de la salud, el geriátrico, las discapacidades, el desarrollo económico, las oficinas de empleo y la capacitación”, dijo.

“Vos, por sí sólo, como intendente, no se las podés brindar -a las oportunidades -; tampoco como gobernador, tampoco como legislador; es una cuestión transversal a todos: no encontramos una salida, que es a través del diálogo, ponernos de acuerdo; y no encontramos la manera de hacerlo”, confió.

01-10-2021