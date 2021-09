“Bikers” de descenso quieren una pista propia.

Jesús María. El equipo de ciclismo de competición de Jesús María, “Ride DH Team”, conformado meses atrás por unos 10 adolescentes que se dedican al descenso, insiste en la necesidad de que la ciudad cuente con una pista propia para poder realizar prácticas y competiciones en Jesús María.

Lo cierto es que ya hace varios encuentros provinciales que representan a la ciudad, alcanzando podios en nombre de Jesús María.

Sin ir más lejos, el pasado 5 de septiembre, en “Las Pircas Mountain Bike” de Alta Gracia, los jesusmarienses Jeremías Gil y Marcos Zamparo consiguieron el segundo y tercer puesto en la competición, respectivamente.

“Somos chicos que andamos en ‘bici’ y hemos ido a competir a otros lados para representar a Jesús María, pero como acá no hay lugar para andar, hemos tenido que viajar, no queda otra” dijo Joaquín Loyola, integrante y vocero del grupo.

Los chicos aseguran que son cada vez más los ciclistas y patinadores que practican deportes extremos, pero que el Skate Park quedó chico, no sólo porque es cada vez mayor la cantidad de personas que lo usan, sino porque allí conviven “skaters”, “bikers” de BMX, entre otros.

Joaquín, hoy de 17 años, destacó que años atrás se acercaron a la Municipalidad para pedir que se tenga a consideración su pedido, pero no tuvieron una respuesta satisfactoria: “Nos juntamos y fuimos a la Municipalidad pero no nos dieron explicación, no nos quisieron dar bola. Capaz que no les interesa el deporte”.

Lautaro Andrada, otro integrante del equipo, dijo que para poder entrenar y representar a la ciudad se tienen que ir a otras ciudades o, incluso, a otras provincias y que necesitan que la Municipalidad atienda a los pedidos de las nuevas generaciones, sobre todo cuando se trata de fomentar el deporte.

“Acá no tenemos mucho espacio (...), no podemos correr mucho porque no tenemos circuito ni pista - dijo- Necesitamos una pista para poder entrenar y representar bien a Jesús María”.

Lo cierto es que un trazado ideal de descenso en mountainbike debe tener ciertas características: al menos disponer de unos 1.500 metros, inclinación pronunciada, piedras, bajadas, saltos, curvas, entre otras, lo cual creen que sería viable si sólo se estudiara al pedido.

Si bien en el “Ride DH Team” son 10 los competidores que están en actividad formal, el grupo de “riders” llega a unos 20 corredores, sin contar a los ciclistas de otras disciplinas que adhieren al pedido de manera informal, sumando una cantidad de jóvenes “bikers” que quieren hacerse oír.

24-09-2021