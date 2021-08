“No estamos en contra de nadie. Estamos a favor de Córdoba”

Villa del Totoral. Los diputados nacionales Alejandra Vigo y Paulo Cassinerio estuvieron el viernes pasado en Villa del Totoral, las Peñas y Los Mistoles. En la cabecera del Departamento Totoral, el gobierno de Córdoba inauguró la nueva planta de captación y potabilización de agua y terminó la instalación de oxígeno central del Hospital. A su vez, entre Las Peñas y Los Mistoles está ejecutando la pavimentación del camino que une ambas localidades.

La visita terminó en la Estancia el Taco, de Víctor Giordana, donde se agrega valor al maíz produciendo alcohol y burlanda.

“Tratamos de llegar a todo el territorio”, dijo Vigo, quien es precandidata a senadora nacional de Hacemos por Córdoba para las próximas PASO.

Consultada sobre las singularidades de la propuesta del oficialismo cordobés, dijo: “Primero, llevamos una lista encabezada por dos mujeres, cosa que nos parece que viene a plasmar todo el trabajo que venimos haciendo de impulsar el liderazgo de las mujeres en la política. Además, creo que refleja lo que es Córdoba porque es una lista integrada por dirigentes territoriales y regionales, como son intendentes y legisladores que han estado hasta hoy trabajando en sus territorios y acompañando este proyecto que se inició con Unión por Córdoba hace poco más de 20 años”.

- ¿Dónde se ubica Hacemos por Córdoba ante la grieta?

Alejandra Vigo: - Nosotros creemos que acá hay una falsa pelea que no beneficia a nadie. Que, en realidad, es una pelea entre dos extremos supuestamente antagónicos. Hay que resolver una grieta que me parece que es muy importante y que hace a la vida cotidiana de las personas, como es esta diferencia tan grande entre el interior del país, en el que está Córdoba, y Buenos Aires y el AMBA. Córdoba aporta mucho al desarrollo del país, avanzó, se modernizó, invierte en infraestructura para progresar, como la planta de agua potable que hicimos en Villa de Totoral, que le trae otra calidad de vida a la gente del Norte, o las rutas, los acueductos, la electrificación rural, los gasoductos.

- Otros candidatos dicen que está en discusión el modelo de país...

A.V.: - Yo creo que se discute un modelo de país que tiene que empezar a ser justo porque todavía tenemos un país muy desigual, donde el federalismo se declara, pero no vemos en qué beneficia a las personas de manera concreta. Los subsidios al transporte, por ejemplo: el AMBA se queda con el 77 por ciento de los recursos y el 23 queda para todas las provincias.

- Hay temas importantes para Córdoba, como la ley de biocombustibles y la regulación para la industria cárnica.

A.V.: - Los cuatro diputados del bloque Hacemos por Córdoba hemos defendido de manera enérgica la ley de biocombustibles porque hay inversiones muy fuertes a partir de una ley que se suponía que estaba acordada entre todos y ahora intentan cambiar. Y se van a perder puestos de trabajo. Lo mismo con el sector cárnico o con las retenciones a las exportaciones de granos. No queremos sacarle nada a nadie, pero queremos que vuelva a Córdoba lo que es de Córdoba.

Hace muchos años que invertimos en el empleo a través del PPP. No subsidiamos el desempleo. Y se hace en conjunto con los propios empleadores. Este es el modelo cordobés y vamos seguir defendiéndolo. En nuestra lista hay compañeros y compañeras con mucha experiencia que llevan adelante este modelo que no es el modelo de un gobierno, sino de una provincia. Es el modelo del consenso, de escuchar al otro, no importa dónde esté posicionado políticamente.

- ¿No ponen en riesgo la gobernabilidad nacional?

A.V.: - En la Cámara de Diputados, y lo vamos a seguir haciendo, hemos votado todas las leyes que significan instrumentos concretos, herramientas concretas de gobernabilidad. Y no solamente lo hemos hecho con este gobierno, sino también con el gobierno anterior. Y creo que esta es la clave para que Argentina no termine siempre entre estos dos polos, que no le hace bien a nadie. Más en pandemia, donde la gente espera respuestas concretas. No le interesa cuál es más vivo, sino las respuestas concretas. Creo que Córdoba tiene un modelo federal que hace falta para Argentina y les aseguro que los legisladores del resto de las provincias comparten esto con nosotros.

27-08-2021