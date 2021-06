A partir del sábado regirán nuevas disposiciones por la pandemia en la provincia.

Estarán vigentes hasta el viernes 2 de julio. Seguirán prohibidas las reuniones familiares. El horario comercial no cambiará: será hasta las 19 y con delivery hasta las 23. Retorna la presencialidad en guarderías y jardines maternales.

Este jueves, el Gobierno de Córdoba anunció las nuevas medidas que regirán para los próximos días en la provincia, en el marco de la pandemia de Covid-19.

Se extenderán entre el sábado 19 de junio y el viernes 2 de julio inclusive, aunque algunas actividades se habilitarán desde el 26 de junio.

El ministro de Gobierno, además, reiteró que las restricciones en la circulación apuntan a “evitar la propagación de esta pandemia”.

Torres pidió a los cordobeses y cordobesas que tengan responsabilidad social el domingo, Día del Padre. “Somos una sociedad afectiva y todos en días como este tenemos la necesidad de ir a abrazar a nuestro papá; pero les vamos a pedir especialmente que eviten reuniones sociales o familiares”, afirmó.

“El mejor regalo que podemos hacerle a nuestro papá es no poderlo en riesgo, que no esté expuesto a contagiarse de una enfermedad que no sabemos cómo termina”, añadió.

ACTIVIDADES COMERCIALES

Locales Gastronómicos (Bares y restaurantes):

Hasta las 19 hs. podrán permanecer abiertos con atención al aire libre, y en el interior con aforo del 30%. Con un máximo de cuatro personas por mesa. Hasta las 23 hs. podrán continuar funcionando con modalidad delivery.

Comercios no esenciales y galerías comerciales

Hasta las 19 hs. podrán abrir.

Centros Comerciales (Shopping y Paseos Comerciales)

Hasta las 19 hs en locales comerciales, y con aforo.

Peluquerías, salones de belleza y manicuría

Podrán brindar su atención con protocolos vigentes, hasta las 19.

ACTIVIDAD EDUCATIVA

Niveles Inicial, Primario y Secundario:

Ciudades o conglomerados urbanos menores a 30.000 habitantes: Sistema presencial con alternancia (burbujas bimodal).

Ciudades o conglomerados urbanos mayores a 30.000 habitantes: Modalidad virtual.

Los jardines maternales y/o guarderías retoman la atención presencial.

La actividad extraescolar como así también cursos específicos y capacitaciones en oficios continuarán de manera virtual.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN

A partir del 26 de junio se permite:

Gimnasios y natatorios, con aforo.

Actividades individuales en clubes al aire libre.

Continúan suspendidas:

Actividad deportiva grupal en ambientes cerrados como al aire libre.

Se inhabilitan patios de juegos en parques y plazas.

Continúan habilitadas actividades deportivas de carácter individual: Caminata, ciclismo, running.

Se recuerda que toda actividad habilitada podrá desarrollarse hasta las 19.

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PRIVADAS

En viviendas habitadas: Se podrán realizar trabajos en el exterior.

Viviendas sin habitar u obras en Construcción: Podrán desarrollarse. Ambas en el horario permitido.

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

Podrá ser utilizado por personal o trabajadores esenciales.

ACTIVIDADES RELIGIOSAS

Se permite con un aforo del 30 por ciento.

REUNIONES SOCIALES Y FAMILIARES

Quedan suspendidas tanto en ambientes públicos como privados.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Continuarán restringidas.

PERMANECERÁN CERRADOS: Salones de fiestas, cines, teatros, bingos y casinos.

QUEDA PROHIBIDA LA CIRCULACIÓN INTERDEPARTAMENTAL. Excepto para actividades y/o servicios esenciales.