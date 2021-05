El desmanejo de la etapa prehospitalaria.

Jesús María. La segunda ola está pegando fuerte en la zona. Desde el martes 18 de mayo, en las estadísticas provinciales Jesús María figura quinta por la cantidad de nuevas transmisiones de COVID-19. Sólo la superan tres de las ciudades más grandes del interior –Río Cuarto, Villa María y San Francisco- y Marcos Juárez, que tiene un brote importante desde hace una semana.

Lo curioso es que la cantidad de casos registrados en el sistema oficial de información de la situación epidemiológica son menos que los informados oficialmente por la Municipalidad local.

En el Hospital Regional Vicente Agüero, el fin de semana estuvieron al borde de la saturación, con una demanda muy alta de camas de terapia intensiva porque debieron atender numerosos pacientes no COVID. De esta situación, parece que pocos toman nota. En el nosocomio, la sensación es que –como en los peores picos del año pasado- los recursos están a punto de saturarse.

Este jueves, en terapia intensiva hay cuatro pacientes COVID –el nosocomio tiene seis camas con respiradores- y otros 17 permanecen en sala, junto a tres casos sospechosos.

Tal como se viene registrando en todo el país, la permanencia de los internados es mayor y los pacientes son más jóvenes. Mucho más jóvenes. Lo lamentable, es que también entre los menores de 30 años hay óbitos.

¿Cómo es el procedimiento?

Los vecinos que se hisopan y el test les da positivo son enviados a sus hogares con recomendaciones tan sencillas como que tomen paracetamol, se controlen la fiebre y si tienen síntomas, consulten a un médico.

Esto genera una incertidumbre muy alta en quien se sabe con Coronavirus, mezcla de temor, impotencia y falta de asesoramiento preciso.

La Municipalidad de Jesús María ha contratado un servicio de emergencias para que haga los seguimientos, pero muchísimos casos activos no lo tienen: los pacientes transcurren los 14 días en cama, medicándose con lo que su médico personal les recetó (en el mejor de los casos), no reciben una sola llamada telefónica para conocer su evolución y, cumplido ese lapso, van al ex IMEI y les dan el certificado de alta médica. Es un trámite administrativo: presentan el DNI y les dan el alta, sin hisoparlos nuevamente ni hacerles un control de su estado general.

Tampoco los contactos estrechos son notificados ni reciben instrucciones de cómo comportarse.

Esto no pasa en Colonia Caroya, donde Defensa Civil y el área de Salud tienen canales de consulta permanentes y hacen seguimientos médicos personalizados.

Definitivamente, la etapa prehospitalaria está fallando en Jesús María. Si los pacientes no reciben buena atención y su estado se complica, cuando llegan al Hospital presentan un estado general que no siempre tiene buen pronóstico.

Falta de conciencia.

El gobierno municipal no quiere pagar el costo político de imponer restricciones, la sociedad está cansada del confinamiento y las reglas de juego no son claras.

En este contexto, hasta las 18 no hay controles efectivos. Es más: no hay controles.

En la plaza Pío León y los espacios verdes de la costanera del río Guanusacate hubo cientos de vecinos disfrutando de las horas cálidas de este otoño y un alto porcentaje no usaba barbijo ni respetaba el distanciamiento social. Las salidas de esparcimiento no habilitan una reunión de 20 adolescentes en la plaza Pío León sin cumplir con ninguna medida preventiva ni la circulación de ocho o 10 motociclistas haciendo destrezas en pleno centro y juntándose en una esquina a tomar una cerveza. A estas situaciones las vemos los vecinos y no las ven las autoridades municipales.

Con este combo, el COVID-19 hará estragos mientras Salud, Defensa Civil y Seguridad juegan al Gran Bonetón: “¿Yo Señor? ¡Sí Señor! ¡No Señor!”.

Información provincial

19 de mayo 26 de mayo

Río Cuarto 198 nuevos casos 175 nuevos casos

Villa María 99 nuevos casos 111 nuevos casos

San Francisco 72 nuevos casos 167 nuevos casos

Jesús María 69 nuevos casos 87 nuevos casos

Marcos Juárez 69 nuevos casos 137 nuevos casos

Datos locales vs. datos provinciales en días hábiles

Jesús María Provincia

18 de mayo 116 84

19 de mayo 101 69

20 de mayo 71 51

21 de mayo 76 67

26 de mayo 91 87

