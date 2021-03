Se entregó Luis Magliano.

Santiago del Estero. Luis Magliano, propietario de la empresa Oleos Del Centro (ODC), se presentó este martes ante la justicia santiagueña y quedó detenido.

Había sido denunciado por las firmas Estancias San Eugenio S.A., El Tránsito S.A. y El 38 S.A. por el presunto faltante de 3.500 vacas en un establecimiento de engorde de esta provincia.

Su abogado, Gerard Gramática, le dijo a CanalCoop que “no existe riesgo de fuga” de su cliente. No obstante, la justicia santiagueña decidió su detención en forma inmediata. Gramática dijo que aún no conoce el contenido del expediente ni las imputaciones que se le hacen al ex presidente de la Sociedad Rural de Jesús María.

En tanto, el Dr. Ruiz Alvelda, patrocinante de Magliano ante la justicia santiagueña, sostuvo que, de acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso, se trata de una cuestión “civil y no penal”.

La fiscal a cargo de la investigación es Olga Bitar de Papa. Ella le pidió a la titular del Juzgado de Control y Garantías, Sara Haron, que libre una orden de captura nacional e internacional contra Magliano.

Ahora está detenido e imputado por el delito de estafa. Está previsto que este miércoles sea indagado por la fiscal que investiga la causa.

También se entregó el dirigente rural Daniel Manzanelli, apoderado de la firma Oleos Del Centro.

